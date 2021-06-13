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Врач сборной Дании: «Эриксен дышал, когда мы выбежали на поле»

сегодня, 10:21
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Врач сборной Дании Мортен Бесен объяснил, что произошло с полузащитником «Интера» Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча против сборной Финляндии (0:1) на Евро-2020.

Для начала я бы сказал, что не разговаривал ни с Кристианом, ни с его семьей. Поэтому я хочу поговорить только о том, что вы все видели. Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Он лежал на боку, когда мы пришли к нему, и у него было дыхание и пульс.

Однако ситуация быстро развивалась в тревожном направлении, и необходимо было быстро принять меры. Эта картина изменилась, и затем он получил спасительный массаж сердца. Мы быстро получили помощь от врача стадиона и смогли вернуть Кристиана.

Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование.

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bsww
bsww ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:41
это для защиты от называемого "хайпа". Ибо найдутся "гении", что будут делать селфи на данном фоне
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:35
Смотреть на это было реально страшно. Прямо на газоне молодому парню делают непрямой массаж сердца. Интересно, это сами игроки догадались создать живой щит своими телами, или для таких случаев есть какие то инструкции?
А медики проявили себя с самой лучшей стороны. Если бы не их профессионализм, всё могло бы закончиться гораздо хуже. В сложной ситуации проявили себя как мастера своего дела...
Кристиану выздоравливать, нашей сборной удачи, всем здоровья...
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