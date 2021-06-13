Врач сборной Дании: «Эриксен дышал, когда мы выбежали на поле»

Врач сборной Дании Мортен Бесен объяснил, что произошло с полузащитником «Интера» Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча против сборной Финляндии (0:1) на Евро-2020.
Для начала я бы сказал, что не разговаривал ни с Кристианом, ни с его семьей. Поэтому я хочу поговорить только о том, что вы все видели. Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Он лежал на боку, когда мы пришли к нему, и у него было дыхание и пульс.
Однако ситуация быстро развивалась в тревожном направлении, и необходимо было быстро принять меры. Эта картина изменилась, и затем он получил спасительный массаж сердца. Мы быстро получили помощь от врача стадиона и смогли вернуть Кристиана.
Кристиан поговорил со мной перед тем, как отправился в больницу на обследование.
А медики проявили себя с самой лучшей стороны. Если бы не их профессионализм, всё могло бы закончиться гораздо хуже. В сложной ситуации проявили себя как мастера своего дела...
Кристиану выздоравливать, нашей сборной удачи, всем здоровья...
А медики проявили себя с самой лучшей стороны. Если бы не их профессионализм, всё могло бы закончиться гораздо хуже. В сложной ситуации проявили себя как мастера своего дела...
Кристиану выздоравливать, нашей сборной удачи, всем здоровья...