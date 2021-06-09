Бывшего игрока «Ротора» задержали за кражу джойстика от Sony Playstation

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09 июня 2021, 21:37

Бывший защитник «Ротора-2» был задержан по 159-й статье за кражу контроллера для PlayStation 5.

На данный момент Шмелёв находится под подпиской о невыезде.

По информации источника, Шмелёв списался на «Авито» с продавцом по поводу покупки джойстика для приставки. При встрече Иван показал продавцу поддельный чек об онлайн-оплате, чем ввёл того в заблуждение. Поскольку денег пострадавший так и не получил, он обратился в полицию.

Теперь Шмелёву грозит срок до двух лет, исправительные работы или штраф до 120 тысяч рублей.

Также недавно с кражей столкнулся член тренерского штаба «Сочи».