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Бывшего игрока «Ротора» задержали за кражу джойстика от Sony Playstation

09 июня 2021, 21:37

Бывший защитник «Ротора-2» Иван Шмелёв был задержан по 159-й статье за кражу контроллера для PlayStation 5.

На данный момент Шмелёв находится под подпиской о невыезде.

По информации источника, Шмелёв списался на «Авито» с продавцом по поводу покупки джойстика для приставки. При встрече Иван показал продавцу поддельный чек об онлайн-оплате, чем ввёл того в заблуждение. Поскольку денег пострадавший так и не получил, он обратился в полицию.

Теперь Шмелёву грозит срок до двух лет, исправительные работы или штраф до 120 тысяч рублей.

Также недавно с кражей столкнулся член тренерского штаба «Сочи».

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Ротор  Шмелев Иван
Источник: kp.ru
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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
10 июня в 05:13
Точно Шмелев не Рекечинский,а то ему все мало
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ ГСЧ (раскрыть)
09 июня в 23:07
Вам бы, во-первых, менее резко указывать на что-то. А во-вторых, ознакомьтесь с источником под новостью. Фактически это кража чужого имущества мошенническим путем. На данный момент Шмелёву вменяют 159 статью, так как в первую очередь это мошенничество. Как думаете, какая статья добавится, если будет доказан факт преступления?
jobss
jobss ответ Трезвый повар (раскрыть)
09 июня в 22:59
.
ГСЧ
ГСЧ
09 июня в 22:41, ред.
Данил Бритвин, ст. 159 УК РФ - это мошенничество. А кража ст. 158. На случай всякий, смотри что публикуешь
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 июня в 22:33
Губит людей не пиво - губит людей некстген.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июня в 22:20, ред.
Трезвый повар
Трезвый повар
09 июня в 21:58
Шмелёв так хотел поиграть за Барселону что ради этого даже на преступление пошёл
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