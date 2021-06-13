ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Филлипс: «Приятно стать автором голевой передачи и заработать три очка»

сегодня, 18:52
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник сборной Англии Кельвин Филлипс прокомментировал победу над сборной Хорватии в матче группового этапа Евро-2020. Хавбек был одним из самых заметных игроков на поле, отметившись голевой передачей.

Получили от игры огромное удовольствие. Было очень жарко, и это сказалось в концовке матча. Очень приятно стать автором голевой передачи и заработать три очка. Отличный результат, я доволен своей игрой. Осталось два матча в группе, и нам нужно сыграть так же, если не лучше.

Это моя первая голевая передача на Рахима Стерлинга с тех пор, как я стал вызываться в сборную. Все говорят о том, что я и Деклан Райс конкурируем за одну и ту же позицию, но когда мы играем вместе, я думаю, мы смотримся очень прилично. Для меня большая честь играть рядом с ним.

Все новости
«Нелепое решение». Шмейхель — о возобновлении матча Дания – Финляндия
Сегодня, 16:19 Комментарии12
Вилмотс назвал ошибки сборной России в матче против Бельгии
Сегодня, 15:19 Комментарии14
Лукаку: «Посвящаю Эриксену победу над Россией. Мои мысли с ним»
Сегодня, 15:07 Комментарии18
Бензема: «Выиграть Евро – моя цель. Я очень мотивирован»
Сегодня, 14:51 Комментарии8
Хамес: «Тренерский штаб сборной Колумбии проявил ко мне неуважение»
Сегодня, 14:12 Комментарии9
«Как команда мы никого не боимся». Триппьер — о сборной Англии на Евро
Сегодня, 13:38 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:56
Гол красивым получился.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100