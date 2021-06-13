Филлипс: «Приятно стать автором голевой передачи и заработать три очка»

Полузащитник сборной Англии прокомментировал победу над сборной Хорватии в матче группового этапа Евро-2020. Хавбек был одним из самых заметных игроков на поле, отметившись голевой передачей.

Получили от игры огромное удовольствие. Было очень жарко, и это сказалось в концовке матча. Очень приятно стать автором голевой передачи и заработать три очка. Отличный результат, я доволен своей игрой. Осталось два матча в группе, и нам нужно сыграть так же, если не лучше.

Это моя первая голевая передача на Рахима Стерлинга с тех пор, как я стал вызываться в сборную. Все говорят о том, что я и Деклан Райс конкурируем за одну и ту же позицию, но когда мы играем вместе, я думаю, мы смотримся очень прилично. Для меня большая честь играть рядом с ним.