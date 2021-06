Пандев — второй самый возрастной игрок, забивавший на чемпионате Европы

Нападающий сборной Северной Македонии сравнял счёт в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Австрии.

Падев стал вторым самым возрастным (37 лет и 321 день) игроком в истории, которому удалось забить на чемпионате Европы. Рекорд по данному показателю всё ещё принадлежит бывшему футболисту сборной Австрии , который забил гол в ворота сборной Польши на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.

37 — Aged 37 years and 321 days, North Macedonia's Goran Pandev is the second-oldest player ever to score at the EUROs, after Austria's Ivica Vastic (38 years 257 days) vs Poland in 2008. Golden. #EURO2020 pic.twitter.com/OsuGlza92X