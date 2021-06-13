Англия впервые в истории выиграла свой стартовый матч на чемпионате Европы

Сборная Англии обыграла сборную Хорватии (1:0) в своём первом матче группового этапа на Евро-2020.
Таким образом, англичане впервые в своей истории выиграли свою стартовую игру на чемпионате Европы. Для этого им понадобилось 43 года.
1968: Англия 0-1 Югославия
1980: Англия 1-1 Бельгия
1988: Англия 0-1 Ирландия
1992: Англия 0-0 Дания
1996: Англия 1-1 Швейцария
2000: Англия 2-3 Португалия
2004: Англия 1-2 Франция
2012: Англия 1-1 Франция
2016: Англия 1-1 Россия
В матче с Хорватией полузащитник сборной Англии Джуд Беллингхэм стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.