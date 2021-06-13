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Англия впервые в истории выиграла свой стартовый матч на чемпионате Европы

сегодня, 18:18
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Сборная Англии обыграла сборную Хорватии (1:0) в своём первом матче группового этапа на Евро-2020.

Таким образом, англичане впервые в своей истории выиграли свою стартовую игру на чемпионате Европы. Для этого им понадобилось 43 года.

1968: Англия 0-1 Югославия

1980: Англия 1-1 Бельгия

1988: Англия 0-1 Ирландия

1992: Англия 0-0 Дания

1996: Англия 1-1 Швейцария

2000: Англия 2-3 Португалия

2004: Англия 1-2 Франция

2012: Англия 1-1 Франция

2016: Англия 1-1 Россия

В матче с Хорватией полузащитник сборной Англии Джуд Беллингхэм стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:02
Я выиграл вместе с Англией,с чем себя и поздравляю!😜
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 19:46
Вероятно хорватов заставили сдать игру.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:34
Сегодня англичане выиграли . Игра была веселой в первые минут 20, англичане прижали хорватов к своей штрафной. Но потом игра выровнялась и команды стали играть очень осторожно. Никто проигрывать не хотел . Но англичанам все же удалось провести одну результативную атаку, очень быструю. Хорваты пытались спасти матч , но без особого успеха. В целом тягучим матч получился , без ярких всплесков, но три очка англичане взяли.
Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:23
Вот ведь счастье то какое
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:23
С чем мы ее и поздравляем....
Van der Egorka
Van der Egorka
сегодня в 18:18
Данунах
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