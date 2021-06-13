Англия впервые в истории выиграла свой стартовый матч на чемпионате Европы

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сегодня, 18:18

Сборная Англии обыграла сборную Хорватии (1:0) в своём первом матче группового этапа на Евро-2020.

Таким образом, англичане впервые в своей истории выиграли свою стартовую игру на чемпионате Европы. Для этого им понадобилось 43 года.

1968: Англия 0-1 Югославия

1980: Англия 1-1 Бельгия

1988: Англия 0-1 Ирландия

1992: Англия 0-0 Дания

1996: Англия 1-1 Швейцария

2000: Англия 2-3 Португалия

2004: Англия 1-2 Франция

2012: Англия 1-1 Франция

2016: Англия 1-1 Россия

В матче с Хорватией полузащитник сборной Англии Джуд Беллингхэм стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.