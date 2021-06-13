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Спустя 20 лет после дебюта за сборную Пандев сыграл на крупном турнире

сегодня, 19:19
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия1 : 1Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч идет

37-летний нападающий и лидер сборной Северной Македонии Горан Пандев вышел в стартовом составе на матч группового этапа Евро-2020 против сборной Австрии.

В июне 2001 года 17-летний Пандев дебютировал в составе национальной команды, а сегодня, 13 июня 2021 года, он впервые сыграл с Северной Македонией на крупном турнире. Горан проводит свой 120-й матч в составе сборной, на его счету 37 голов.

Пандев является одним из самых возрастных футболистов на Евро-2020.

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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 19:32
да ещё и забил!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:27
Горану удачи!!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:25
Душой молод
Брулин
Брулин
сегодня в 19:25
100% заслужил это!
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