Спустя 20 лет после дебюта за сборную Пандев сыграл на крупном турнире

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сегодня, 19:19

37-летний нападающий и лидер сборной Северной Македонии вышел в стартовом составе на матч группового этапа Евро-2020 против сборной Австрии.

В июне 2001 года 17-летний Пандев дебютировал в составе национальной команды, а сегодня, 13 июня 2021 года, он впервые сыграл с Северной Македонией на крупном турнире. Горан проводит свой 120-й матч в составе сборной, на его счету 37 голов.

🇲🇰 37-летний и легендарный Горан Пандев готовится к дебюту на ЕВРО! 👋#ЕВРО2020 pic.twitter.com/bpr7TJOrQ4 — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 13, 2021

Пандев является одним из самых возрастных футболистов на Евро-2020.