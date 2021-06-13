Шунин имеет худший рейтинг по итогам матча Бельгия — Россия

Сборная России крупно уступила сборной Бельгии (0:3) в первом матче группового этапа Евро-2020.
Портал Whoscored выставил оценки футболистам по итогам встречи. Худшим игроком стал Антон Шунин (4,7), допустивший голевую ошибку в моменте со вторым пропущенным мячом. Лучшим футболистом в составе сборной России стал Марио Фернандес (6,5). Лучший игрок на две команды — Ромелу Лукаку (8,4), оформивший дубль.
Шунин также стал худшим игроком первого тайма матча против Бельгии.
В этом случае пол - это дно.
Всё совпало.
В этом случае пол - это дно.
Всё совпало.