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Шунин имеет худший рейтинг по итогам матча Бельгия — Россия

сегодня, 00:12
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России крупно уступила сборной Бельгии (0:3) в первом матче группового этапа Евро-2020.

Портал Whoscored выставил оценки футболистам по итогам встречи. Худшим игроком стал Антон Шунин (4,7), допустивший голевую ошибку в моменте со вторым пропущенным мячом. Лучшим футболистом в составе сборной России стал Марио Фернандес (6,5). Лучший игрок на две команды — Ромелу Лукаку (8,4), оформивший дубль.

Шунин имеет худший рейтинг по итогам матча Бельгия — Россия

Шунин также стал худшим игроком первого тайма матча против Бельгии.

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 00:58
Следующий будет стоять чемергесов. Ему ж не 300500 лет
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 00:57
Не сюрприз
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:28
Следующий матч будет стоять не шунин )) "номер" один, ага конечно )) "наследник" Льва Яшина
euphorine
euphorine
сегодня в 00:22
Говорят, что вратарь - это пол команды.
В этом случае пол - это дно.
Всё совпало.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:14, ред.
Только самолётом ,шунятина !!!
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