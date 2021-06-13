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Беллингхэм стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы

сегодня, 17:59
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингхэм вышел на поле в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Хорватии (1:0).

Таким образом, хавбек стал самым молодым футболистом (17 лет и 349 дней) в истории чемпионатов Европы. Ранее это достижение принадлежало защитнику сборной Нидерландов Йетро Виллемсу (18 лет и 71 день). Кроме того, Беллингхэм стал самым молодым игроков в истории сборной Англии на крупных турнирах (Евро и чемпионат мира).

Полузащитник также является самым молодым автором гола «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов и самым молодым англичанином, сыгравшим со старта в плей-офф ЛЧ.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:24
Главное расти дальше
Mekail
Mekail
сегодня в 18:24
Красавец!.... удачи в дальнейшем
shlomo
shlomo
сегодня в 18:07
Удачи....пусть все получится
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:00
Можно пожелать только Удачи ему !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:00
Хороший игрок растёт!
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