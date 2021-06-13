Беллингхэм стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингхэм вышел на поле в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Хорватии (1:0).
Таким образом, хавбек стал самым молодым футболистом (17 лет и 349 дней) в истории чемпионатов Европы. Ранее это достижение принадлежало защитнику сборной Нидерландов Йетро Виллемсу (18 лет и 71 день). Кроме того, Беллингхэм стал самым молодым игроков в истории сборной Англии на крупных турнирах (Евро и чемпионат мира).
Полузащитник также является самым молодым автором гола «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов и самым молодым англичанином, сыгравшим со старта в плей-офф ЛЧ.