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Сборная России установила антирекорд в истории чемпионатов Европы

сегодня, 00:37
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России разгромно уступила сборной Бельгии (0:3) в матче группового этапа Евро-2020. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Таким образом, поражение России стало самым крупным в истории чемпионатов Европы для сборной, которая проводила матч на своём поле. Также Россия пропустила в девятом матче подряд на Евро.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:29
Просто Газпром-Арена - не свое поле. Адова дыра.
valt134
valt134
сегодня в 02:33
Ну хоть где-то мы впереди Планеты Всей.
swed27
swed27
сегодня в 01:53
Вот это достижение
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 01:38
В чём проблема? Бельгия всегда забивает по 3 мяча России. Ничего неожиданного. Стабильность фишка Черчеса)
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 01:35
Это к сожалению не последний антирекорд,всё впереди!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:35
Чего не сделаешь ради рекорда....
Даже какой то Бельгии поддались...
1bear
1bear
сегодня в 01:32
бездарная игра Дзюбы и других игрочишек принесла новый "рекорд",боюсь,что не последний
Олег Орешкин
Олег Орешкин
сегодня в 01:18
Буду болеть за Англию, там больше уже россиян, чем в самой России
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:14
эти чудо-футболёры со своим чабаном ещё не один рекорд установят!
Олег Орешкин
Олег Орешкин
сегодня в 01:12
Абсолютное позорище нашей сборной. Ни одного нормального момента.
Дзюба полный ноль, не умеющий принять на грудь мяч и сразу нанести удар по воротам. И за это ему Зенит платит 12 миллионов рублей в месяц. Лишить его как нападающего сборной всех привилегий и финансовых средств. Ходят по полю как ползунки недоразвитые. Я считаю что сборной для того чтобы не позориться дальше нужно сняться с чемпионата и не позорить Великую РОССИЮ
протон1
протон1
сегодня в 01:11
кержаков наверно смотрит . и себя вспоминает
1-я конная
1-я конная ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 01:06
Извините, барышня - но о чём вы? Это Чемпионат Европы - так, к сведению
vinyardrip
vinyardrip ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 01:06
Из того что видел — бельгия чисто тренировалась... к сожалению
nikoladolgov
nikoladolgov ответ 1-я конная (раскрыть)
сегодня в 01:04
А ты не в курсах мальчик ?
У нас же в футболе самый главный рекордсмен - Акинфеев.
Но я так думаю - Дзюбинье его переплюнет !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:02
Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!

Припев:
Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 01:00
хоть в чём то первые)))))))))))))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:00
Уссатый топ! Уссатый вывел команду в 1/4 финала мира! Уссатый слил все игры топ клубам!
1-я конная
1-я конная ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 00:59
При чём тут Акинфеев?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:53
Акинфееву бояться .
Дзюба идет на рекорд !
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:52
Россия не только в футболе установит антирекорды!!!
Всё ещё впереди!!!
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 00:49
Ты не понимаешь...это другое))...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:49
Хотелось бы послушать наших прогнозистов - оптимистов : Колыванова, Данияра и других. Надежд на положительный результат изначально не было. Было ясно, что проиграют, но была надежда , что некрупно. Но Бельгийцы думали иначе. Вполне закономерный разгром. Печально, но таков наш уровень.
Всем здоровья.
particular
particular
сегодня в 00:47
Надуманная тема, особенно принимая во внимание специфику проведения турнира в разных странах и на разных стадионах...
ABir
ABir
сегодня в 00:46
Шансов практически не было, а бельгийцы особо и не напрягались. Следующий матч для России будет определяющим
Crooclin
Crooclin
сегодня в 00:44
Даёшь стране рекорды!
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 00:44
Здоровья Эриксону.
1 удар вствор круто. С финами будет топ игра.)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 00:43
РОССИЯ ВПЕРДЁ!
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 00:41
Первый рекорд есть!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:39
Рекордсмены...мать вашу...
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