Сборная России установила антирекорд в истории чемпионатов Европы

Сборная России разгромно уступила сборной Бельгии (0:3) в матче группового этапа Евро-2020. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Таким образом, поражение России стало самым крупным в истории чемпионатов Европы для сборной, которая проводила матч на своём поле. Также Россия пропустила в девятом матче подряд на Евро.
Даже какой то Бельгии поддались...
Даже какой то Бельгии поддались...
Дзюба полный ноль, не умеющий принять на грудь мяч и сразу нанести удар по воротам. И за это ему Зенит платит 12 миллионов рублей в месяц. Лишить его как нападающего сборной всех привилегий и финансовых средств. Ходят по полю как ползунки недоразвитые. Я считаю что сборной для того чтобы не позориться дальше нужно сняться с чемпионата и не позорить Великую РОССИЮ
Дзюба полный ноль, не умеющий принять на грудь мяч и сразу нанести удар по воротам. И за это ему Зенит платит 12 миллионов рублей в месяц. Лишить его как нападающего сборной всех привилегий и финансовых средств. Ходят по полю как ползунки недоразвитые. Я считаю что сборной для того чтобы не позориться дальше нужно сняться с чемпионата и не позорить Великую РОССИЮ
У нас же в футболе самый главный рекордсмен - Акинфеев.
Но я так думаю - Дзюбинье его переплюнет !
У нас же в футболе самый главный рекордсмен - Акинфеев.
Но я так думаю - Дзюбинье его переплюнет !
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!
Припев:
Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!
Припев:
Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!
Дзюба идет на рекорд !
Дзюба идет на рекорд !
Всё ещё впереди!!!
Всё ещё впереди!!!
Всем здоровья.
Всем здоровья.
1 удар вствор круто. С финами будет топ игра.)
1 удар вствор круто. С финами будет топ игра.)