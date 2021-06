Педри — самый молодой игрок сборной Испании на чемпионатах мира и Европы

Полузащитник «Барселоны» Педри выйдет в стартовом составе сборной Испании в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Швеции.

Таким образом, Педри станет самым молодым игроком (18 лет и 201 день) в истории испанской сборной на чемпионатах мира и Европы, побив рекорд , который сыграл за Испанию на ЧМ -2006 против сборной Украины в возрасте 19 лет и 41 дня.