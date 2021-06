Завтра Роналду станет первым игроком, который провёл 5 Евро подряд

Завтра сборная Португалии сыграет против сборной Венгрии в матче группового этапа Евро-2020.

Если нападающий выйдет на поле в этом матче, он станет первым игроком в истории, который провёл 5 чемпионатов Европы подряд. Роналду играл на каждом из последних Евро, начиная с Евро-2004.

- 2004

- 2008

- 2012

- 2016 🏆

- 2021



