Крыховяк — первый игрок, который получил красную карточку на Евро-2020

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши получил красную карточку в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Словакии.

Крыховяк стал первым футболистом, которого удалили на нынешнем чемпионате Европы. Кроме того, игрок «Локомотива» стал лишь третьим футболистом в истории сборной Польши, который получил красную карточку на крупном турнире после Радислава Соболевского в матче против Германии на чемпионате мира 2006 и в игре против Греции на Евро-2012.