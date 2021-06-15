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РПЛ представила календарь на сезон-2021/22

15 июня 2021, 14:23

Пресс-служба РПЛ представила календарь на сезон-2021/22.

17 июля состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Первый тур чемпионата пройдет с 23 по 26 июля. Заключительный 30-й тур запланирован на 21 мая 2022 года.

1-й тур РПЛ сезона-2021/22:

«Ростов» – «Динамо»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
ЦСКА – «Уфа»
«Локомотив» – «Арсенал»
«Рубин» – «Спартак»
«Нижний Новгород» – «Сочи»
«Урал» – «Краснодар»
«Химки» – «Зенит»

В 8-м туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Спартак», а игра «Зенит» – «Спартак» состоится в 12-м.

Полностью календарь РПЛ можно посмотреть по ссылке.

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Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
15 июня в 21:28
календарь хороший, не понятно только зачем поставили дерби цска - Спартак на конец февраля...в 29м туре игра дома с зенитом 👍💪💪💪
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ildar_3871 (раскрыть)
15 июня в 20:00
Вы с нами дома играете и это хорошо вам,а на счет нашего нового тренера то надеемся на победу
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
15 июня в 19:52
Точно! А то текущая скукота уже начинает надоедать.
Союзник противников
Союзник противников
15 июня в 19:51
Какая разница? Чемпион известен,особенно после грядущего провала в "прошлогоднем Евро",а у остальных-длинный путь неизвестно куда.
ildar_3871
ildar_3871 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 июня в 19:08
У вас же тренер Виктоия , это значит победа !)
ildar_3871
ildar_3871
15 июня в 19:03
Почему мы играем со Спартаком , дайте нам Урал !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Little Caprice (раскрыть)
15 июня в 18:32
А не беспокоит то, что до "решающего 30 тура" Зенит будет играть с сильными соперниками, а все остальные набирать очки с новичками? К тому же, к 30 туру зачастую почти все места распределены, и матчи просто для галочки.
И ещё. В случае, если НН будет стоять на вылет, он может упереться и зубами в газон вцепиться.
И вообще, сезон ещё не начался, а уже найден заговор...
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 17:42
Ждем начала чемпионата.
Сп62
Сп62
15 июня в 17:06
Ну что ж, в тепле начнём и в тепле закончим. Главное, поменьше травм.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Иван Тасминский (раскрыть)
15 июня в 16:40
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
    15 июня в 16:37
    Не увидел предвзятости, вот нисколько
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 июня в 16:33
    Сильнейшие команды открывают турнир.
    Надеюсь не будет Хвичи и Дюпина, иначе все очень опасно
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    15 июня в 16:29
    Нормально так) В первом туре Леонид Викторович обыграет Спартак на классе:) Удачи и победы Рубину и ЦСКА!
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
    15 июня в 16:24
    Для Ахмата снова отрезок с лидерами сделали, ну что за чертовшина, даже в составлении календаря подыгрывают определенным клубам. Вот отсюда и начинается весь этот произвол. Кто то не замечает этих ньюансов, но включите мозги и просмотрите как устроен календарь для лидеров. Интересно сколько стоит такая услуга.
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    15 июня в 16:19
    Хочется с первого тура неожиданностей. Тогда и финиш будет интересный
    swed27
    swed27
    15 июня в 15:51
    Рановато сезон начнется
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
    15 июня в 15:50
    Специально для вас, с мужиками!)
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 июня в 15:50
    К восьмому туру спартак как раз избавится от ЛЧ и снова будет ставить глобальные задачи чемпионства.
    Правда тут
    Правда тут
    15 июня в 15:46
    и причем тут это ....кому какое дело когда они сыграют
    "В 8-м туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Спартак», а игра «Зенит» – «Спартак» состоится в 12-м." или эти клубы теперь стали особенными)))
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263130
    Аксинья
    Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 июня в 15:29, ред.
    Дееспособность Руя будет проверять Зарема и это от нее зависит сколько ему просидеть в кресле, а Лёня тут как бы не при делах...
    Мaлик
    Мaлик
    15 июня в 15:16
    Вот и славно ...будем смотреть...
    Little Caprice
    Little Caprice
    15 июня в 15:01
    В очередной раз в потенциально решающем финальном туре у Зенита новичок РПЛ. Ну кто бы сомневался.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    15 июня в 14:44
    В первом же туре слуцкий проверит дееспособность Руя. Круто, а дальше видно будет
    Может быть руй до 8 тура не усидит в коесле
    161регион
    161регион
    15 июня в 14:42
    Динамикам надо в Ростове авоську поднакидать....
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    15 июня в 14:27
    А календарь с голыми девками?
    YVG
    YVG
    15 июня в 14:25
    Календарь подобран к столетию спартака.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    15 июня в 14:24
    И вновь сезон начинается с матча Локомотив Зенит.
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