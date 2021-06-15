Пресс-служба РПЛ представила календарь на сезон-2021/22.
17 июля состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».
Первый тур чемпионата пройдет с 23 по 26 июля. Заключительный 30-й тур запланирован на 21 мая 2022 года.
1-й тур РПЛ сезона-2021/22:
«Ростов» – «Динамо»
«Крылья Советов» – «Ахмат»
ЦСКА – «Уфа»
«Локомотив» – «Арсенал»
«Рубин» – «Спартак»
«Нижний Новгород» – «Сочи»
«Урал» – «Краснодар»
«Химки» – «Зенит»
В 8-м туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Спартак», а игра «Зенит» – «Спартак» состоится в 12-м.
Календарь первых туров сезона #ТинькоффРПЛ 2021/22 перед вами!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 15, 2021
Календарь на весь сезон по ссылке: https://t.co/kRX7LsX7OB pic.twitter.com/KFkqAWMADt
Полностью календарь РПЛ можно посмотреть по ссылке.
И ещё. В случае, если НН будет стоять на вылет, он может упереться и зубами в газон вцепиться.
И вообще, сезон ещё не начался, а уже найден заговор...
И ещё. В случае, если НН будет стоять на вылет, он может упереться и зубами в газон вцепиться.
И вообще, сезон ещё не начался, а уже найден заговор...
Надеюсь не будет Хвичи и Дюпина, иначе все очень опасно
Надеюсь не будет Хвичи и Дюпина, иначе все очень опасно
"В 8-м туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Спартак», а игра «Зенит» – «Спартак» состоится в 12-м." или эти клубы теперь стали особенными)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263130
"В 8-м туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Спартак», а игра «Зенит» – «Спартак» состоится в 12-м." или эти клубы теперь стали особенными)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263130
Может быть руй до 8 тура не усидит в коесле
Может быть руй до 8 тура не усидит в коесле