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15 июня 2021, 14:23

Пресс-служба РПЛ представила календарь на сезон-2021/22.

17 июля состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Первый тур чемпионата пройдет с 23 по 26 июля. Заключительный 30-й тур запланирован на 21 мая 2022 года.

1-й тур РПЛ сезона-2021/22:

«Ростов» – «Динамо»

«Крылья Советов» – «Ахмат»

ЦСКА – «Уфа»

«Локомотив» – «Арсенал»

«Рубин» – «Спартак»

«Нижний Новгород» – «Сочи»

«Урал» – «Краснодар»

«Химки» – «Зенит»

В 8-м туре РПЛ встретятся ЦСКА и «Спартак», а игра «Зенит» – «Спартак» состоится в 12-м.

Календарь первых туров сезона #ТинькоффРПЛ 2021/22 перед вами!



Календарь на весь сезон по ссылке: https://t.co/kRX7LsX7OB pic.twitter.com/KFkqAWMADt — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 15, 2021