Стали известны все потенциальные соперники «Спартака» в квалификации ЛЧ

1622120263

вчера, 15:57

Определились команды, с которыми может сыграть «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Красно-белые» могут сыграть с «Бенфикой» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтиком» (Шотландия), «Рапидом» (Австрия), «Галатасараем» (Турция) или «Мидтьюлландом» (Дания).

Соперник «Спартака» определится в ходе жеребьёвки 19 июля. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 3 или 4 августа, ответная встреча пройдёт 10 августа.