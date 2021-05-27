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Стали известны все потенциальные соперники «Спартака» в квалификации ЛЧ

вчера, 15:57

Определились команды, с которыми может сыграть «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Красно-белые» могут сыграть с «Бенфикой» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтиком» (Шотландия), «Рапидом» (Австрия), «Галатасараем» (Турция) или «Мидтьюлландом» (Дания).

Соперник «Спартака» определится в ходе жеребьёвки 19 июля. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 3 или 4 августа, ответная встреча пройдёт 10 августа.

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Все комментарии
vovan32
vovan32
сегодня в 03:23
У наших клубов в принципе в Европе шансов нет. Причём ни у кого.... Так что пусть лучше играют сильнейшие
vovan32
vovan32
сегодня в 03:20
Все команды на 3 головы сильнее Спартака, но чем чёрт не шутит.
морозз
морозз
вчера в 23:53
Надо выносить любого соперника, без вариантов...падать на колени как ЦСКА или ЗЕНИТ нельзя, иначе наш футбол опустится ниже плинтуса, где мы и процветаем!
vlad_vietnam
vlad_vietnam
вчера в 23:09
Если попадутся Бенфика, Монако, Селтик или Галатасарай, то бизда спартаку
Если Митьюлланд или Рапид,то небольшие шансы на проход в следующий раунд все же есть
ATG
ATG
вчера в 23:04
Шансов 0 на выход )) Грозный Митьюоланд в сетке - это конечка
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 22:52
Если только Рапид может быть осилят, и то вряд ли.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 22:31
Главное уповать, чтобы попался митьюленд. Против остальных практически нет шансов. Уж очень спартак не стабилен.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:16
Цыплята считают осенью.До августа очень далеко.Необходимо усилить всех линии начиная от и до.)))
Сп62
Сп62
вчера в 21:44
Заказывать игру не зная прикуп, может только авнтюрист. Мы ещё не видели в Спартаке тренера, не представлям, какую он будет строить модель игры, не знаем итоги трансферных приобретений, а также результатов летних сборов, а уже готовы делать прогнозы. Рановато будет.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 21:17
Я думаю шансов нету не с одним из клубов
dеigandre
dеigandre
вчера в 21:12
Ну и все-Спартак наигрался в ЛЧ ))
Spartach from kg
Spartach from kg ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 21:00
Ты в серьёз воспринимаешь его мысли?
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Алексей Ступников 1 (раскрыть)
вчера в 20:58
Вам от Зальцбурга мало досталось?
311
311
вчера в 20:56
Мне вот интересно, Федун тоже будет искать заговоры в еврокубках?)
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 20:51
Поставь судья один из 5 пенальти, прошли бы. А так не к месту троллишь
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
вчера в 20:25
готовимся к триумфу!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:20
Бенфика, Монако, Селтик, Рапид, Галатасарай, Мидтьюлланд с нетерпением ждут что им достанется спартак.
Тем более Селтик знает как проходить дальше спартак.
сезон 2007/08
спартак не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
Vic2016
Vic2016
вчера в 20:01, ред.
Всё течëт, всë изменяется... только в Спартаке полный штиль. Один раз ружьë выстрелило, но очень долго висело на стене. Пусть дальше висит... до следующего выстрела, но только не в этом ГОДе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:59
Ко всем надо отнести крайне серьезно. грабли стоят везде!)
antant1
antant1
вчера в 19:50
Без разницы кто попадется, нужно проходить любого из них
True Story
True Story
вчера в 19:36
Посмотрим, сможет ли спартак побороться за выход из группы ЛЕ
cska1948
cska1948 ответ Честный Зритель (раскрыть)
вчера в 19:35
Да не погонится Федун за двумя зайцами! Тем более, что европейский "заяц" вообще не по зубам. Так что распылятся СпаМ не будет, а сосредоточится на РПЛ.
Честный Зритель
Честный Зритель ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:30
Да тут не сольет ...тут хоть 63 будет рвать все равно их потаскают...интересно на каком месте в ЛЕ будут тут только в этом вопрос....
cska1948
cska1948
вчера в 19:28
Федун чётко сказал, что его цель в юбилейном году сделать Спартак чемпионом России! Так что ЛЧ СпаМ сольёт!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:27
Монако или Бенфика попадутся.
armeec_
armeec_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:09
Хотя если по теме, трудно говорить о проходе Спартака, так как мы не знаем, каким Спартак будет с новым гл.
Но в любом случаи Удачи Вам.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:07
Бенфика и Монако - это сразу похороны! Немного шансов с Селтиком, Сараем и Рапидом и только с Мидтьюлландом шансы примерно равны. Вообщем, если проползут в ЛЕ - это будет невероятным чудом!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:07
Федуну повезёт если попадут с датчанами и то есть сомнения.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 311 (раскрыть)
вчера в 19:06
А так же мечтают попасть на зенит в группе))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 19:04
Работы много, а в пробке ничего более умного не напишешь))
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