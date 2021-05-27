Стали известны все потенциальные соперники «Спартака» в квалификации ЛЧ

Определились команды, с которыми может сыграть «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Красно-белые» могут сыграть с «Бенфикой» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтиком» (Шотландия), «Рапидом» (Австрия), «Галатасараем» (Турция) или «Мидтьюлландом» (Дания).
Соперник «Спартака» определится в ходе жеребьёвки 19 июля. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 3 или 4 августа, ответная встреча пройдёт 10 августа.
Против всех остальных у Спартака больше шансов на выход в плей-офф квалификации.
Шансы 2 к 4 на удачный жребий. Странно, что не указаны ПСВ и Спарта. А они и есть наши конкуренты по плей-офф. Поэтому Бенфика - Галатасарай я жду больше всего, из всех команд только турки могут нас осчастливить, выбив Бенфику
Против всех остальных у Спартака больше шансов на выход в плей-офф квалификации.
Шансы 2 к 4 на удачный жребий. Странно, что не указаны ПСВ и Спарта. А они и есть наши конкуренты по плей-офф. Поэтому Бенфика - Галатасарай я жду больше всего, из всех команд только турки могут нас осчастливить, выбив Бенфику