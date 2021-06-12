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Эриксен попросил игроков сборной Дании доиграть матч с Финляндией сегодня

сегодня, 21:48
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч идет

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

В концовке первого тайма футболист упал на газон без сознания. На поле появились медики, которые начали делать игроку массаж сердца. После Эриксена унесли с поля на носилках, закрыв от камер. На данный момент состояние игрока стабилизовалось, он находится в больнице под присмотром врачей.

Эриксен из больницы позвонил в Facetime своим партнёрам по сборной Дании и попросил их доиграть матч со сборной Финляндии сегодня. Он сообщил, что чувствует себя лучше.

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Все комментарии
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 21:52
Прям святой Кристиан. Осталось только канонизировать)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:51
Здоровья тебе Кристиан, и скорейшего возвращения на поле
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:50
Да уж, совсем другая игра.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:50
Вот и славненько...
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