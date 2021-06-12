Эриксен попросил игроков сборной Дании доиграть матч с Финляндией сегодня

1623523731

сегодня, 21:48

Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

В концовке первого тайма футболист упал на газон без сознания. На поле появились медики, которые начали делать игроку массаж сердца. После Эриксена унесли с поля на носилках, закрыв от камер. На данный момент состояние игрока стабилизовалось, он находится в больнице под присмотром врачей.

Эриксен из больницы позвонил в Facetime своим партнёрам по сборной Дании и попросил их доиграть матч со сборной Финляндии сегодня. Он сообщил, что чувствует себя лучше.