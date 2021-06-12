Матч Дания — Финляндия возобновится в 21:30 по МСК

Пресс-служба УЕФА сообщает, что матч между сборными Дании и Финляндии, который был прерван из-за того, что полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на поле, будет доигран сегодня.
По запросу игроков обеих команд УЕФА согласился возобновить матч между Данией и Финляндией сегодня вечером в 21:30 по МСК. Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, затем будет 5-минутный перерыв, за которым последует второй тайм.
Кристиану здоровья!!!
Кристиану здоровья!!!
Всем Добра и крепкого Здоровья !!!
Всем Добра и крепкого Здоровья !!!