ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияЕвро-2020

Матч Дания — Финляндия возобновится в 21:30 по МСК

сегодня, 21:14
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч идет

Пресс-служба УЕФА сообщает, что матч между сборными Дании и Финляндии, который был прерван из-за того, что полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание на поле, будет доигран сегодня.

По запросу игроков обеих команд УЕФА согласился возобновить матч между Данией и Финляндией сегодня вечером в 21:30 по МСК. Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, затем будет 5-минутный перерыв, за которым последует второй тайм.

Все новости
Эриксен попросил игроков сборной Дании доиграть матч с Финляндией сегодня
Сегодня, 21:48 Комментарии4
Матч Дания — Финляндия приостановлен минимум до 20:45 по МСК
Сегодня, 20:33 Комментарии4
Стало известно, где пройдёт матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал»
04 июня Комментарии16
ОфициальноКубок Америки состоится в Бразилии
31 мая Комментарии6
ОфициальноСтали известны все потенциальные соперники «Спартака» в квалификации ЛЧ
27 мая Комментарии85
ОфициальноНовый сезон ФНЛ стартует 10 июля
25 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 22:00
Им не до этого.Лишь б у Эриксена всё было хорошо.Вес мир молится за датчан, в том числе и Soccer.🙏.
Террпсихора
Террпсихора
сегодня в 21:54
наши то в 10 стартуют, или, уже после датчан?
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 21:52
Будут теперь носится с этим Эриксеном. Любят в Европе имитировать сочувствие и заботу.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:44
Финны отдохнут, легче будет стоять.
Levadia
Levadia
сегодня в 21:41
Всё хорошо,что хорошо заканчивается.
Кристиану здоровья!!!
steelhead
steelhead
сегодня в 21:32
Вменяемые люди, прислушались к мнению команд, что радует. Ясен-красен, что ребята, которые узнали, что с Эриксеном все ок, взбодрились. Да и для болельщиков это решение в плюс, многие же приехали на матч издалека и не планировали ночевку в Копенгагене.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:21
Все таки решили доиграть. Ждем.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:18, ред.
Тяжело начинать играть после такого случая !!!
Всем Добра и крепкого Здоровья !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 21:18
Будем смотреть....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100