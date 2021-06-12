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Матч Дания — Финляндия приостановлен минимум до 20:45 по МСК

сегодня, 20:33
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч идет

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

В концовке первого тайма футболист упал на газон без сознания. На поле появились медики, которые начали делать игроку массаж сердца. После Эриксена унесли с поля на носилках, закрыв от камер. Игрок был в сознании. Эриксена увезли со стадиона на скорой. Матч между сборными Дании и Финляндии прерван.

Как сообщается, игра приостановлена минимум до 20:45 по МСК. УЕФА ещё не принял окончательно решение о том, будет ли продолжена встреча.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:00
пусть всё будет хорошо))
ДСА
ДСА
сегодня в 20:46
Надо доигрывать, такое иногда случается
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:44
Хотелось бы, чтобы матч был доигран. Здоровье игрока очень важно, но неразбериха в нашей группе не нужна.. Команды должны быть в одинаковых условиях и не желательно, чтобы в распределении мест вмешались обстоятельства, особенно трагические.
Здоровья Кристиану, и доиграйте этот матч...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:34, ред.
Самое главное сейчас здоровье Кристиану !!! А матч можно будет переиграть , - это всего навсего игра !!!
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