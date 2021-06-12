Матч Дания — Финляндия приостановлен минимум до 20:45 по МСК

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сегодня, 20:33

Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

В концовке первого тайма футболист упал на газон без сознания. На поле появились медики, которые начали делать игроку массаж сердца. После Эриксена унесли с поля на носилках, закрыв от камер. Игрок был в сознании. Эриксена увезли со стадиона на скорой. Матч между сборными Дании и Финляндии прерван.