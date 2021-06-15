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Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!

15 июня 2021, 15:57

В честь наступления долгожданного футбольного праздника официальный спонсор сборной России БК Фонбет подготовила акцию и бонусы для всех новых клиентов!

С 11 июня по 11 июля регистрируйтесь по промокоду FAN и получите Беспроигрышную ставку номиналом 2000 рублей:

- Введите промокод FAN при регистрации на сайте или в мобильном приложении Фонбет;

- Получите Беспроигрышную ставку 2000 рублей! Ее можно использовать только на матчи Евро.

- Бонус действителен до 23:59 11.07; его можно применить 1 раз.

Сборная ждет вашей поддержки! Болейте за наших парней на Евро и делайте ставки с приятными бонусами от Фонбет!

Что такое Беспроигрышная ставка?

Это ваша страховка от проигрыша. Если такая ставка зайдет – вы получите свой законный выигрыш. Если ставка проиграет – ее номинал вернется на ваш счет.

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Источник: soccer.ru
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