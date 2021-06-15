Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне по версии болельщиков

Болельщики «Спартака» определили лучшего игрока в сезоне-2020/21.
Им стал нападающий Джордан Ларссон. За шведского форварда проголосовали 47% болельщиков.
На втором месте — форвард Александр Соболев (15%), третий — голкипер Александр Максименко (15%).
В минувшем сезоне Ларссон сыграл в 29 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 5 ассистов.
Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Джордану со стороны других клубов.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Вообще на мой взгляд Ларсон один из сильнейших легионеров в РПЛ на данный момент, и если и в следующем сезоне продолжит в том же духе, то вполне заслужит повышение в классе.
Вообще на мой взгляд Ларсон один из сильнейших легионеров в РПЛ на данный момент, и если и в следующем сезоне продолжит в том же духе, то вполне заслужит повышение в классе.