Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне по версии болельщиков

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15 июня 2021, 18:57

Болельщики «Спартака» определили лучшего игрока в сезоне-2020/21.

Им стал нападающий . За шведского форварда проголосовали 47% болельщиков.

На втором месте — форвард Александр Соболев (15%), третий — голкипер Александр Максименко (15%).

В минувшем сезоне Ларссон сыграл в 29 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Джордану со стороны других клубов.