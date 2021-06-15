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Ларссон признан лучшим игроком «Спартака» в сезоне по версии болельщиков

15 июня 2021, 18:57

Болельщики «Спартака» определили лучшего игрока в сезоне-2020/21.

Им стал нападающий Джордан Ларссон. За шведского форварда проголосовали 47% болельщиков.

На втором месте — форвард Александр Соболев (15%), третий — голкипер Александр Максименко (15%).

В минувшем сезоне Ларссон сыграл в 29 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 5 ассистов.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Джордану со стороны других клубов.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ A.S.A (раскрыть)
16 июня в 09:32
Привет! Правильно, то что 20-и летний мальчишка является чуть ли не самым лучшим игроком в грузинской команде говорит не о её силе, а, скорее, о её слабости. Вряд ли Хвича был бы твёрдым игроком основы в команде уровня сборной Франции. А если учесть, что такой игрок как Сане, в команде Германии, выходит на поле только на последние 15 минут игры, то и в сборной уровня Германии Хвича вряд ли был бы игроком основы. А Ларссон видимо хорош для нашего чемпионата, но недостаточно хорош для того, чтобы быть игроком основы своей сборной. Я это не в упрёк Ларссону, а в упрёк нашему чемпионату.
cska1948
cska1948
16 июня в 09:08
Я так и ждал, что кто-нибудь да вспомнит про Влашича! Только Влашич сидит на лавке в команде, которая стала вице-чемпионом мира! Хотя, если честно, если он и дальше так играть будет, то его и с лавки уберут...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ cska1948 (раскрыть)
15 июня в 22:13
Ну Влашич тоже на лавке сидит!
A.S.A
A.S.A ответ cska1948 (раскрыть)
15 июня в 22:00
Приветствую Вас!
Ну то, что Ларсон не попадает в основу сборной Шведции жто не говорит о тои, что он слабый игрок (это мое мнение)
Вот возьмем Хвичу, который отлично смотрится в РПЛ, регулярно играет за сборную Грузии, но это же не говорит о том, что сборная Грузии сильная...
А РПЛ реально сейчас на спаде, но несколько добротных легионеров все же есть
cska1948
cska1948 ответ A.S.A (раскрыть)
15 июня в 21:48
Ничего не имею против Ларссона! Но если лучший игрок не Тамбова или Ротора, а Спартака, не попадает в основу не самой сильной европейской сборной, каковой является сборная Швеции, то это говорит об уровне легионеров в нашем чемпионате и как следствие об уровне всего нашего чемпионата.
A.S.A
A.S.A
15 июня в 20:50, ред.
Джордан провел сильный сезон в составе красно-белых и тут награда вполне заслуженно нашла своего обладателя.
Вообще на мой взгляд Ларсон один из сильнейших легионеров в РПЛ на данный момент, и если и в следующем сезоне продолжит в том же духе, то вполне заслужит повышение в классе.
ДАША Д
ДАША Д
15 июня в 20:20
Тут за явным преимуществом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 20:06
Мне более интересно, что думает зарема по этому поводу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июня в 19:51
Согласен,Ларсен был хорош!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 19:34, ред.
Надо признать, что выбор болельщиков вполне справедлив. Джордан очень стабильно провел весь сезон. Парень сам забивает, но и партнеров не забывает, нет у него явного эгоизма нападающего, которым обладают многие нападающие, часто в ущерб команде. Джордан быстр, техничен, хорошо видит поле. Не удивительно, что к нему проявляют интерес европейские клубы. Посмотрим где продолжит карьеру парень.
Всем здоровья.
112910415
112910415
15 июня в 19:28
лучший и есть !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
15 июня в 19:25
Странный выбор. Кутепов негодует: почему не он?
YVG
YVG
15 июня в 19:12
Кутепов куда лучше.
sv_1969
sv_1969
15 июня в 19:11
Думаю это правильный выбор
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 19:09
Не зря Зарема за него впряглась. Подарками за год пожертвовала ;) Оказался золотой парень. Вот её надо руководителем селекционной службы ставить, местных бездарей на подоконнике строить. А то привезут из Бразилии ПедроРошей, а потом не знают, куда их девать. А с ней не забалуешь, она и Федуна в руках держит ;)..
Rheinfall
Rheinfall
15 июня в 19:06
Молодец Джордан , награда заслуженная.
drug01
drug01
15 июня в 19:03
Можно только согласиться
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 июня в 19:00
Действительно лучший.
Ironigor
Ironigor
15 июня в 18:59
Можно признать. Но и Джикия не хуже точно !!!
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