Кварацхелия включен в число номинантов на приз Golden Boy

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15 июня 2021, 18:30

Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, которые будут претендовать на награду Golden Boy.

Напомним, что приз вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

В число номинантов вошел полузащитник «Рубина» и сборной Грузии .

В прошедшем сезоне 20-летний игрок сыграл в РПЛ 23 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Победитель станет известен в ноябре. В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.