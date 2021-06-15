Кварацхелия включен в число номинантов на приз Golden Boy

Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, которые будут претендовать на награду Golden Boy.
Напомним, что приз вручается лучшему молодому игроку до 21 года.
В число номинантов вошел полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.
В прошедшем сезоне 20-летний игрок сыграл в РПЛ 23 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Победитель станет известен в ноябре. В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Ранее Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком РПЛ во втором сезоне подряд.
Всем здоровья, а Хвиче продолжать в том же духе, где бы он не оказался.
Всем здоровья, а Хвиче продолжать в том же духе, где бы он не оказался.