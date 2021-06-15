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Кварацхелия включен в число номинантов на приз Golden Boy

15 июня 2021, 18:30

Издание Tuttosport представило список из 100 футболистов, которые будут претендовать на награду Golden Boy.

Напомним, что приз вручается лучшему молодому игроку до 21 года.

В число номинантов вошел полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

В прошедшем сезоне 20-летний игрок сыграл в РПЛ 23 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Победитель станет известен в ноябре. В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Ранее Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком РПЛ во втором сезоне подряд.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ildar_3871 (раскрыть)
15 июня в 21:25
Дружище, а причём здесь цвета Зенита и английский язык?
Я вроде по теме сказал, а ты?
Медив
Медив
15 июня в 20:19
Казалось бы из-за лимита в сотку должны войти хотя бы человек пять, а н-нет, ниодного
ДСА
ДСА
15 июня в 19:15
Сотым может и будет.
ildar_3871
ildar_3871 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 июня в 19:10
Дзюба слабее будет Квары !)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 19:05
Конкуренты более сильные.
ildar_3871
ildar_3871 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
15 июня в 19:01
В английском языке нет слова голубой , там все блю , как будет сине бело голубые , блю уайт блю !)
Обезжиренный
Обезжиренный
15 июня в 18:57
Агент потирает руки от таких вестей. Жирность продукта растёт
ildar_3871
ildar_3871
15 июня в 18:52
Квару надо в сборную России !)
An Jo
An Jo
15 июня в 18:50
99-е место занял?
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июня в 18:50
Может Хвича первый приз и не получит , но вхождение в сотню - это уже успех для талантливого грузинского паренька. Парень - это украшение Рубина, он как бриллиант ярче всех блистает на поле в составе Рубина. Его отсутствие сразу же сказывается на качестве игры команды. Если парень уйдет в это межсезонье, то для Рубина это будет большая потеря. Найти быстро замену такому самородку - просто почти нереально.
Всем здоровья, а Хвиче продолжать в том же духе, где бы он не оказался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
15 июня в 18:46
Игрок, конечно классный, но статистика не очень. 23 игры - 4 гола и 4 передачи. Маловато. Но для РПЛ звезда , однозначно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 18:33
Может он и золотой...
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