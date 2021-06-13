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Федерация футбола Дании: «Эриксен в стабильном состоянии»

сегодня, 12:32
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Федерация футбола Дании опубликовала заявление по ситуации, произошедшей с полузащитником национальной команды Кристианом Эриксеном.

Сегодня утром мы общались с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим товарищам по команде.

Его состояние стабильно. Сейчас он находится в больнице для дальнейшего обследования.

Нашей команде и тренерам была оказана кризисная помощь. Они продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента.

Хотим выразить благодарность всем болельщикам, игрокам, королевским семьям Дании и Англии, международным ассоциациям и клубам за теплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена.

Мы предлагаем всем присылать свои пожелания в Федерацию футбола Дании. Мы передадим их Кристиану и его семье.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:03
Ёшкина кот по всему телу побежали мурашки.Еще раз скажу дай бог здоровья Эриксена.🙏.
pomor45
pomor45
сегодня в 12:57
Почему медики допускают людей со слабым сердцем к большому спорту? Их предел - физкультура. Если бы он умер, то допустившего его к матчу врача следовало бы привлечь за непредумышленное убийство.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:47
Блин, здоровья, мать его!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:43
Надо отдать должное врачам команды, которые прямо на поле сумели вернуть парня к жизни, они просто молодцы. Правильно повели себя и игроки команды , загородив своими телами реанимационные мероприятия. Было видно как игроки переживают , доходило и до слез, но с места никто не сдвинулся.
Кристиану здоровья и скорейшего возвращения к нормальной жизни.
Всем здоровья.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 12:41
Отличная новость! Здоровья!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:38
Слава Богу! Надеюсь всё будет хорошо!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:35
Это радует...здоровья парню!
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