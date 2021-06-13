Федерация футбола Дании: «Эриксен в стабильном состоянии»

Федерация футбола Дании опубликовала заявление по ситуации, произошедшей с полузащитником национальной команды Кристианом Эриксеном.
Сегодня утром мы общались с Кристианом Эриксеном, он передал привет своим товарищам по команде.
Его состояние стабильно. Сейчас он находится в больнице для дальнейшего обследования.
Нашей команде и тренерам была оказана кризисная помощь. Они продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента.
Хотим выразить благодарность всем болельщикам, игрокам, королевским семьям Дании и Англии, международным ассоциациям и клубам за теплые пожелания в адрес Кристиана Эриксена.
Мы предлагаем всем присылать свои пожелания в Федерацию футбола Дании. Мы передадим их Кристиану и его семье.
Кристиану здоровья и скорейшего возвращения к нормальной жизни.
Всем здоровья.
Кристиану здоровья и скорейшего возвращения к нормальной жизни.
Всем здоровья.