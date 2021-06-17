1623909841

17 июня 2021, 09:04

Вчера «Реал» объявил об уходе из клуба .

После ухода Рамоса новым капитаном «сливочных» станет защитник Марсело. Вице-капитанами будут и . Марсело станет первым иностранным капитаном «Реала» с 1904 года.

Англичанин Артур Джонсон был первым иностранцем, который был капитаном мадридского клуба в 1902 году. Далее в списке иностранных капитанов идёт Хосе Хиральт, родившийся на Кубе, когда она была испанской колонией. Последним иностранцем, который был главным капитаном «Реала», был гватемалец Федерико Ревьерто, носивший капитанскую повязку до 1904 года. С тех пор всегда первым капитаном команды был испанец.

Даже если Марсело покинет «Реал» этим летом, капитаном мадридского клуба всё равно будет иностранец. Вице-капитаны Бензема и Варан являются французами.