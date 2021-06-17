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Марсело станет первым иностранным капитаном «Реала» с 1904 года

17 июня 2021, 09:04

Вчера «Реал» объявил об уходе из клуба Серхио Рамоса.

После ухода Рамоса новым капитаном «сливочных» станет защитник Марсело. Вице-капитанами будут Карим Бензема и Рафаэль Варан. Марсело станет первым иностранным капитаном «Реала» с 1904 года.

Англичанин Артур Джонсон был первым иностранцем, который был капитаном мадридского клуба в 1902 году. Далее в списке иностранных капитанов идёт Хосе Хиральт, родившийся на Кубе, когда она была испанской колонией. Последним иностранцем, который был главным капитаном «Реала», был гватемалец Федерико Ревьерто, носивший капитанскую повязку до 1904 года. С тех пор всегда первым капитаном команды был испанец.

Даже если Марсело покинет «Реал» этим летом, капитаном мадридского клуба всё равно будет иностранец. Вице-капитаны Бензема и Варан являются французами.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ A.S.A (раскрыть)
17 июня в 15:07
Потому что команда привыше всего .Зачем Раулю и Касу полировать банку на закате карьеры ,когда можно поиграть где нибудь ещё в удовольствие ? Один порадовал болельщиков Порту другой Шальке ,это куда лучше чем постоянные посиделки на скомейке.А кто у Арсенала завершил карьеру в их клубе ? Или в Барселоне ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Брулин (раскрыть)
17 июня в 15:05
На самом деле у 95 процентов команд нету капитана которые могут сравниться по лидерским качествам
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 июня в 13:47
Жаль. Очень жаль. Бенз заслужил. Марсело то в запасе будет
Брулин
Брулин
17 июня в 12:37
На самом деле сейчас у Реала вообще нет игрока, хотя бы сравнимого по лидерским качествам с Рамосом, в капитаны и назначить некого...
A.S.A
A.S.A
17 июня в 12:21
С капитанами в Реале не церемонятся...Рауль закончил карьеру не в Реале, Кас, теперь вот Рамос...почему Перес такой упрямый, почему не ценит тех, кто были творцами истории Мадридского клуба?!(я имею ввиду капитанов)
Incredulous
Incredulous ответ Legend 6 (раскрыть)
17 июня в 12:07, ред.
А Рамос по-твоему ушёл играть против своего клуба? Он что ушёл к принципиальному сопернику, как Суарес? Или может он ушёл в клуб ЛаЛиги, как к примеру Ракитич? И по-твоему Иньеста, подписывая трёхлетний контракт в Японии с зарплатой в 30 млн. в год, ушёл не за большим рублём? Ты уже не знаешь что придумать, лишь бы хоть как-то наговорить на Реал.
RaulitoS
RaulitoS
17 июня в 12:02
Так Марсело даже если останется в старте 100 процентов выходить не будет, смысл его назначать кэпом? Бензу сразу бы отдали и все. Хотя это наверное чтобы уважить бразильца.
Action
Action ответ Incredulous (раскрыть)
17 июня в 11:17
Рмос центрдеф, они до 40 могут играть.

Мальдини и Маттуеус не дадут соврать
Legend 6
Legend 6 ответ Incredulous (раскрыть)
17 июня в 10:40
Если ты не заметил, они не планировали переходить в ПСЖ за большим рублём, а ушли чтобы не играть против своего клуба, но вам фанатам Реала это не понять.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 10:13
Парню 34-й год......зачем ему это ??
Ну покапитанит 2 понедельника...а потом что ??...нового выбирать ??
Incredulous
Incredulous ответ Legend 6 (раскрыть)
17 июня в 09:51
Если ты не заметил, то Рамосу 35 лет. И если тебе тяжело понять, что в таком возрасте футболисты находятся уже на завершающей стадии своей карьеры, то напомню тебе, что Хави ушел из Барселоны тоже в 35 лет, Иньеста в 34 года, и заметь они не завершили свои карьеры, а ушли в те клубы, где больше платят. Так значит по твоей логике они тоже послали на... Барселону. Хотя наверное, тебе, как фанату Барселоны, будет трудно понять, что клуб интересы команды ставит выше интересов конкретного игрока...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 09:28
Такую традицию нарушили. Как будто нельзя было подобрать какого-нибудь испанца. Пусть даже и не очень авторитетного...
drug01
drug01
17 июня в 09:23
Желаем удачной игры
Legend 6
Legend 6
17 июня в 09:21
Рамос настолько предан Реалу, что решил послать их нахрен и перейти в ради денег в другой клуб)
ProKop92
ProKop92
17 июня в 09:17
И Марсело не надолго...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 июня в 09:13
Теперь у них это надолго. Потом Кросс, Каземиро, Модрич... . Если конечно они сами не уйдут.
VeniaminS
VeniaminS
17 июня в 09:11
Не согласились на условия Рамоса.
ДАША Д
ДАША Д
17 июня в 09:05
Своих хороших игроков уже не осталось.
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