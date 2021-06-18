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Торбинский: «„Интер Майами“ играет где-то на уровне ФНЛ»

18 июня 2021, 03:29

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в США, поделился впечатлениями от посещения домашнего матча «Интер Майами».

Был недавно на матче «Интер Майами». Вообще ни о чём, мне не понравилось. Они проиграли, играли плохо, какой-то ветеранский футбол. Вообще не понравилось. Где-то на уровне ФНЛ, но всё красиво, много народа. Обёртка хорошая, а сам футбол... Я просто одну игру только видел, иногда по одной не судят, но мне кажется, сейчас Игуаин раза в 4 больше стал, чем в «Реале» был. Матюиди вообще как будто не интересно играть.

Напомним, в этом году Торбинский открыл в Майами футбольную академию.

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НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
18 июня в 09:11
    dеigandre
    dеigandre ответ memphis (раскрыть)
    18 июня в 09:05
      sir_Alex
      sir_Alex
      18 июня в 07:57, ред.
      Вышел бы на поле и показал, как играют в РФПЛ!
      ДАША Д
      ДАША Д
      18 июня в 07:15
      Как раз Смолов там звездой будет.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      18 июня в 06:50, ред.
      Дима пришёл смотреть футбол...увидел соккер...
      "Много народу"...)))
      У них арена то на 18 тыс....
      средняя посещаемость до 10 тыс не дотягивает....
      Все кто не на пляже...идут в тенёк...к Бэкхему...на толстого Игуаина и ленивого Матьюиди посмотреть...)))
      memphis
      memphis
      18 июня в 04:34
      Свой бизнес пиарит... Игрок одной игры...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      18 июня в 03:55
      Это он загнул...
      Gahi
      Gahi
      18 июня в 03:53
      Есть отличная возможность в своей академии воспитать хороших футболистов. Удачи
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