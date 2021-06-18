Торбинский: «„Интер Майами“ играет где-то на уровне ФНЛ»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в США, поделился впечатлениями от посещения домашнего матча «Интер Майами».
Был недавно на матче «Интер Майами». Вообще ни о чём, мне не понравилось. Они проиграли, играли плохо, какой-то ветеранский футбол. Вообще не понравилось. Где-то на уровне ФНЛ, но всё красиво, много народа. Обёртка хорошая, а сам футбол... Я просто одну игру только видел, иногда по одной не судят, но мне кажется, сейчас Игуаин раза в 4 больше стал, чем в «Реале» был. Матюиди вообще как будто не интересно играть.
Напомним, в этом году Торбинский открыл в Майами футбольную академию.
Не фантазируйте
Не фантазируйте
"Много народу"...)))
У них арена то на 18 тыс....
средняя посещаемость до 10 тыс не дотягивает....
Все кто не на пляже...идут в тенёк...к Бэкхему...на толстого Игуаина и ленивого Матьюиди посмотреть...)))
"Много народу"...)))
У них арена то на 18 тыс....
средняя посещаемость до 10 тыс не дотягивает....
Все кто не на пляже...идут в тенёк...к Бэкхему...на толстого Игуаина и ленивого Матьюиди посмотреть...)))