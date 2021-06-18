Торбинский: «„Интер Майами“ играет где-то на уровне ФНЛ»

Бывший полузащитник сборной России , проживающий в США , поделился впечатлениями от посещения домашнего матча «Интер Майами».

Был недавно на матче «Интер Майами». Вообще ни о чём, мне не понравилось. Они проиграли, играли плохо, какой-то ветеранский футбол. Вообще не понравилось. Где-то на уровне ФНЛ , но всё красиво, много народа. Обёртка хорошая, а сам футбол... Я просто одну игру только видел, иногда по одной не судят, но мне кажется, сейчас Игуаин раза в 4 больше стал, чем в «Реале» был. Матюиди вообще как будто не интересно играть.