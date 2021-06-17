Олич: «Могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал свое увольнение из клуба.
Я ничего не знал о планах руководства клуба до последнего дня. 15 июня я прилетел в Москву, готовился отправиться на сбор в Австрию вместе с командой. Хотел узнать, что будет дальше. Но случилось то, о чем все уже знают. Я могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне.
Ранее в ЦСКА рассказали причину ухода Олича.
У гончара было всё на мази....и что теперь?
У гончара было всё на мази....и что теперь?
Сильно не расстраиваться ....
Удачи в сборной Хорватии
Сильно не расстраиваться ....
Удачи в сборной Хорватии
Не верю я в дуэт Березуцкого и Бабаева !!!
Не верю я в дуэт Березуцкого и Бабаева !!!