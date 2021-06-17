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Олич: «Могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне»

17 июня 2021, 23:47

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал свое увольнение из клуба.

Я ничего не знал о планах руководства клуба до последнего дня. 15 июня я прилетел в Москву, готовился отправиться на сбор в Австрию вместе с командой. Хотел узнать, что будет дальше. Но случилось то, о чем все уже знают. Я могу лишь пожелать удачи ЦСКА в новом сезоне.

Ранее в ЦСКА рассказали причину ухода Олича.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
18 июня в 20:36
Пора уже и стрельнуть из засады , а то может быть и не успеет и будет уже поздно. )
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 20:30
РОй глЫбже :Я не верю в квартет Орешкин-Бабаев-Березуцкий-Бабаян. А квинтета,судя по угрюмому молчанию Гинера,не получилось.Или Леннорыч в засаде с фаустпатроном засел.
Союзник противников
Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
18 июня в 20:27
ТАк это вторая часть "кидка",ибо на этом чемпионате он уже не будет в составе тренеров сборной.
Союзник противников
Союзник противников
18 июня в 20:23
Кидок хороший,в лучших традициях бабаевых-бабаянов.Как грит народная синайская мудрость :"Нафига козе баян,а еврею зять армян".
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
18 июня в 17:56, ред.
Я имел ввиду, что в мае надо было определяться, а не в день вылета на сборы, тугодумы однако.
Слайш
Слайш
18 июня в 11:21
    Сп62
    Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 июня в 10:32
    Мягко сказано. Кинули, так кинули.
    Ironigor
    Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
    18 июня в 09:59
    А что они будут делать когда узнают что Березуцкий с Бабаевым не те клиенты на которых поменяли Олича ??? Я например вообще не понимаю этот ход и не верю в гениальность этот непонятно откуда вдруг появившийся тандем . Выбора нет , буду только надеяться на лучшее.
    cska1948
    cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 июня в 09:50
    А через 3 или 4 тура нового чемпионата увольнение Олича было бы корректно? По итогам игр под руководством Олича в армейском штабе поняли, что Олич не та лошадь, которая вывезет армейцев. Со всеми тренерами, с которыми клубы досрочно расторгают контракты, поступают некорректно. Но результат превыше всего и тут уже не до политкорректности.
    112910415
    112910415
    18 июня в 06:36
    кинули не по-детски
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    18 июня в 04:51
    Зачем брали его?...чтобы уволить через месяц...!
    У гончара было всё на мази....и что теперь?
    Hryak Shashlyk
    Hryak Shashlyk
    18 июня в 02:32
    Самй короткий конный тренер.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 июня в 00:32
    Некорректно с Ивицей поступили.
    Comentarios
    Comentarios
    18 июня в 00:22
    Все равно недосказанность осталась
    ermak6848
    ermak6848
    18 июня в 00:14
    Успехов Олич!
    протон1
    протон1
    18 июня в 00:14
    это бизнесс . вот такая у нас россия. предательство. думаю он уже не приедет сюда. ему воткнули в спину нож кинжал. и не спросили втыкать или нет ... это подло . пока у руля бабаевы не будет цска прежним. топ клубом в россии. при газаеве . такие как газаевы им не нужны которые могли поставить самого ген директора. и кстати газаев взял кубок. олич бедный очень жаль. еще раз повторюсь не олич опозорился а все рук цска . в лице этого кучерявого
    Cat01
    Cat01
    18 июня в 00:05
    Так всё сложно получается
    Red blu
    Red blu
    18 июня в 00:04
    И тебе удачи, Ивица.
    ProKop92
    ProKop92
    18 июня в 00:02
    Не переживай,Ивица! Это Россия. Тебе ли не знать
    oFANATo
    oFANATo
    17 июня в 23:59
    Спасибо Оличу за пожелание ...
    Сильно не расстраиваться ....
    Удачи в сборной Хорватии
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    17 июня в 23:54
    Случился сбой в руководстве, удачи, Ивица
    sv_1969
    sv_1969
    17 июня в 23:52
    Но осадочек остался думаю
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 июня в 23:49
    Тяжело им будет в новом сезоне
    VeniaminS
    VeniaminS
    17 июня в 23:49
    Удача это хорошо
    Ironigor
    Ironigor
    17 июня в 23:49, ред.
    Удачи тебе Олич !!! Очень жаль что так получилось !!!
    Не верю я в дуэт Березуцкого и Бабаева !!!
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