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Руй Витория: «Предупредил ребят, что нас ждёт очень непростая работа»

17 июня 2021, 22:25

Наставник «Спартака» Руй Витория рассказал о первой тренировке в клубе.

Знакомство и тренировка оставили очень приятное впечатление. Новый сезон, новый тренер — все это способствует тому, что игроки горят желанием себя показать. На собрании я пожелал всем ребятам удачи и предупредил, что нас ждет большая и очень непростая работа.

Ранее «Спартак» показал первую встречу Витории с футболистами клуба.

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Все комментарии
протон1
протон1
18 июня в 00:44
если в европе тренерам дают работать. в россии текут подводные течения. и друг друга подставляют.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июня в 00:09
Посмотрим на результаты!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 23:48
Парень вообще не понял куда попал...))
Может он паспортистов ещё приседать и отжиматься заставит...??
Сольют в 3 минуты...
ProKop92
ProKop92
17 июня в 23:09
Хорошо,что предупредил,а то ребята, вероятно,не знают что такое непростая работа
ABir
ABir
17 июня в 22:53
Дай им эту тяжелую работу Витория. Что бы отработать свои зарплаты, их работа должна очень тяжелой, просто адской
makkie
makkie
17 июня в 22:53, ред.
Ну и хорошо!

Тедеско заложил хорошую базу, в том числе психологическую и физическую. Осталось это приумножить. Посмотрим, как изменит игру Руй Витория. Бенфика под его руководством играла в симпатичный футбол, за что заслужила комплименты от самого Гвардиолы.
1-я конная
1-я конная
17 июня в 22:33
Отрабатывать картинные падения и провокации - тяжёлый труд. С другой стороны - а как иначе побеждать?
sv_1969
sv_1969
17 июня в 22:33
Посмотрим как он заставит их трудиться
Союзник противников
Союзник противников
17 июня в 22:31
И сказал он :Не балуй,а не то получишь Руй...
shlomo
shlomo
17 июня в 22:28
Ну для наших напрягаться ...сложно....:))))
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