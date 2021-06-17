Руй Витория: «Предупредил ребят, что нас ждёт очень непростая работа»

Наставник «Спартака» рассказал о первой тренировке в клубе.

Знакомство и тренировка оставили очень приятное впечатление. Новый сезон, новый тренер — все это способствует тому, что игроки горят желанием себя показать. На собрании я пожелал всем ребятам удачи и предупредил, что нас ждет большая и очень непростая работа.