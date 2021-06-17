Василий Уткин — о Дзюбе: «Феноменально самовлюблённый перец»

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал поступок форварда сборной России Артёма Дзюбы после матча с национальной командой Финляндии. Футболист отдал капитанскую повязку Георгию Джикии, когда уходил с поля из-за замены, но после финального свистка повязка вновь оказалась у Дзюбы.
Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков. Феноменально самовлюблённый перец. После Бельгии, напомню, просто ушёл и никого благодарить не стал.
Недавно бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что наставник национальной команды Станислав Черчесов морально не готов убрать Дзюбу из стартового состава.
Жаль, что Черчесов считает Дзюбу неприкасаемым. Хотя мог спокойно выпускать Соболева на 70-75 минуте в матче с финнами. Смотреть на медленного Рукаку, который делал всё невпопад было тяжело.
Жаль, что Черчесов считает Дзюбу неприкасаемым. Хотя мог спокойно выпускать Соболева на 70-75 минуте в матче с финнами. Смотреть на медленного Рукаку, который делал всё невпопад было тяжело.