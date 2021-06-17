ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Василий Уткин — о Дзюбе: «Феноменально самовлюблённый перец»

17 июня 2021, 19:06
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал поступок форварда сборной России Артёма Дзюбы после матча с национальной командой Финляндии. Футболист отдал капитанскую повязку Георгию Джикии, когда уходил с поля из-за замены, но после финального свистка повязка вновь оказалась у Дзюбы.

Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков. Феноменально самовлюблённый перец. После Бельгии, напомню, просто ушёл и никого благодарить не стал.

Недавно бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что наставник национальной команды Станислав Черчесов морально не готов убрать Дзюбу из стартового состава.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии9
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
18 июня в 09:56
Всё как в жизни! Поносил, дай другому поносить!
13 RUS
13 RUS
18 июня в 08:56
Этот циркач еще и на голое тело в раздевалке повязку напялил
112910415
112910415
18 июня в 06:50
Артём положит покер датчанам !
а пока он горд собой заранее
alexgurzan
alexgurzan ответ Tostao (раскрыть)
18 июня в 00:12
.
Tostao
Tostao
18 июня в 00:00
Вася Уткин по жизни Артемке "друган".
И в инете он выдал с задором:
Он обидел его, он сказал:"Капитан!
Никогда ты не будешь майором!"
MIvan
MIvan ответ makkie (раскрыть)
18 июня в 00:00
Не только Черчесов, но и Семак к сожалению...
memphis
memphis
17 июня в 23:54
Так вот зачем он руку так долбит... Чтоб повязка не слетала!
Hypnoz
Hypnoz
17 июня в 23:24
Бомжи заслужили Дзюбу, жаль, что за народные деньги.... !
Муса Мусаев
Муса Мусаев
17 июня в 23:23, ред.
Курица не птица- ушастый не тренер
виктор бочарников
виктор бочарников
17 июня в 23:22
Уткин сам ещё тот перец,но в данном случае соглашусь.
sir_Alex
sir_Alex ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июня в 22:57
Он спит со своей правой рукой 😉
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня в 22:25
блогерство
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июня в 22:07
Дзюба - нарцисс древовидный !!! )))))
figrant
figrant
17 июня в 21:50, ред.
Как же его все не любят, а он для этого делает всё. Мазохист.
z5gatf3qng4x
z5gatf3qng4x
17 июня в 21:44
Перцовый 74р вызыввет отвращение у многих,из за него и Черчесова не смотрю игры сборной.Убрать этих двоих благое дело
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
17 июня в 21:40
Без комментариев....

Но не зря зашёл на ветку....

Отдельное Спасибо пользователю "makkie"....
За "Рукаку"....))))
gentlewolf
gentlewolf ответ Союзник противников (раскрыть)
17 июня в 21:29
Уткин - перец фаршированный. Дзюба - кайенский.
за
за
17 июня в 21:28
Я бы сказал себялюбивый.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
17 июня в 21:28
Думаю, что до всякой мелочи не стоит докапываться. Топить своих футболистов в грязи объяснимо после поражений, но до этого уже не стоит доходить.
Gahi
Gahi
17 июня в 21:12
Есть на свете перец 🌶 мексиканский, есть перец болгарский, а теперь и новый сорт естественного отбора, самовлюблённый перец Питерский.
Лом Логан
Лом Логан
17 июня в 21:06
Этот рукаку строит из себя крутого нападающего. Не обладая ни дриблинг ом, ни ударом. Все что он может ударить головой за счёт роста и скинуть матч. Я считаю его импотент ом а не нападающим. Бегая русцой по штрафной площадке, какая польза от него команде? Я первый раз болею против своей сборной пока этот рукаку будет играть и черчесов
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июня в 20:52
Васю скоро как хованщину увезутт, но Васю я люблю люблю
морозз
морозз
17 июня в 20:24
Настоящий бомж…капитан, рукопожатель, дерево!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 20:10
Он и спит . похоже, с повязкой.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
17 июня в 20:07
Все началось с лимита на легионеров.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
17 июня в 20:05
Дзюба так сильно себя любит что даже "спит" сам с собой!
Caniggia
Caniggia
17 июня в 20:03
У них с усатым есть сходство - самовлюблённость.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 июня в 20:01
Дзюба за 2 матча не забил. Но он у Черчесова неприкасаемый. С Данией снова в основе выйдет
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
17 июня в 19:58
Эх, Вася!!!!! Завязывай бухать
Союзник противников
Союзник противников
17 июня в 19:58
В этой жизни встретились два кента несчастных:
Уткин -перец жёлтый,ну а Дзюба-красный.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100