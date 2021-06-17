Василий Уткин — о Дзюбе: «Феноменально самовлюблённый перец»

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17 июня 2021, 19:06

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал поступок форварда сборной России после матча с национальной командой Финляндии. Футболист отдал капитанскую повязку Георгию Джикии, когда уходил с поля из-за замены, но после финального свистка повязка вновь оказалась у Дзюбы.

Ну вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков. Феноменально самовлюблённый перец. После Бельгии, напомню, просто ушёл и никого благодарить не стал.

Недавно бывший игрок сборной России Андрей Аршавин заявил, что наставник национальной команды Станислав Черчесов морально не готов убрать Дзюбу из стартового состава.