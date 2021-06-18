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Бабаев: «Олич — часть армейской семьи»

18 июня 2021, 00:48

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал увольнение хорватского специалиста Ивицы Олича.

Мы профессионалы и остаемся ими даже в сложные моменты. Поддаться эмоциям и публично позволить себе какую-либо острую реакцию не свойственно ни нам, ни, надеюсь, Оличу. Хотя это решение, признаю, было болезненным. Тем не менее Ивица — часть армейской семьи и всегда в ней останется. Мы желаем ему удачи в будущей карьере.

Бабаян? Мы давно знаем этого тренера, он еще зимой приезжал к нам на сборы в Испанию и уже хорошо знаком с командой. Считаем Григория Бабаяна квалифицированным специалистом, способным помочь в работе главному тренеру.

Ранее Олич заявил, что не знал о планах ЦСКА.

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альсато
альсато
18 июня в 14:00
Смешно все это слышать!...Встань и как мужик скажи..да 79...лись с Ивицей...ищем кандидатуру, пока идет процесс , Алексей будет готовить команду..Григорий принят в штаб на перспективу (как получится).......Чтоб не выглядеть (впоследствии) глупо-не бери в бизнес человека из "СЕМЬИ".
Сп62
Сп62
18 июня в 10:29
Олич: лучше бы я был сиротой.
Futurista
Futurista ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
18 июня в 09:08, ред.
Тренер баба Ева)...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
18 июня в 08:55
Олич: "Я ничего не знал о планах руководства клуба до последнего дня. 15 июня я прилетел в Москву, готовился отправиться на сбор в Австрию вместе с командой."
И после этого он будет считать вас семьей?! С "родными" так не поступают! Получилось что Олича пригласили чтобы "опустить"!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
18 июня в 08:46
Кто такая баба Яна?!
sir_Alex
sir_Alex
18 июня в 08:10
Какие-то лихорадочные метания.
SHMEL
SHMEL
18 июня в 08:00
Я не был сторонником Олича на посту ГТ, но Бабаяна в тренерском штабе хотел бы видеть ещё меньше.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
18 июня в 07:37
Бабаяну нужно было сначала на московском Арарате потренироваться, а потом уже лезть выше
batog
batog ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 06:59
И Бабаяну!!!
112910415
112910415
18 июня в 06:34
семья обошлась с ним сурово
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 июня в 03:21
Не самая лучшая часть, как оказалось
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня в 01:36
Теперь то уж чего оправдываться, дело сделано, ничего не изменить. Удачных сборов команде и без травм.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 01:32
Лучше молчать че говорить просто слова.
Comentarios
Comentarios
18 июня в 01:12
Зачем эти громкие слова если завернули паренька
Ironigor
Ironigor
18 июня в 01:03, ред.
А за знаменитого Бабаяна который к вам приезжал аж в Испанию , тогда он значит точно знаменитый , его даже гувернантка запомнила !!!))) И вот после этого вы признали в нём квалифицированного специалиста, а в какой области , в Тоболе в Казахстане ??? Что вы делаете с клубом, по моему и сами толком не ведаете !!! Нельзя так менять мнение в развитии своего же клуба координально в течении полугода второй раз. Ни к чему хорошему это точно не приведёт. ЦСКА становится как опытная лаборатория ,которая сама не знает что хочет изобрести. Ладно, посмотрим чем это всё закончится, всё равно от нас болельщиков клуба ничего не зависит. Пожелаем юнным лаборантам Березуцкому и Бабаеву удачных опытов !!! Всем Добра !!!
Ironigor
Ironigor
18 июня в 00:50
Лучше бы уже промолчал !!!(
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