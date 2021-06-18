Бабаев: «Олич — часть армейской семьи»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал увольнение хорватского специалиста .

Мы профессионалы и остаемся ими даже в сложные моменты. Поддаться эмоциям и публично позволить себе какую-либо острую реакцию не свойственно ни нам, ни, надеюсь, Оличу. Хотя это решение, признаю, было болезненным. Тем не менее Ивица — часть армейской семьи и всегда в ней останется. Мы желаем ему удачи в будущей карьере.

Бабаян? Мы давно знаем этого тренера, он еще зимой приезжал к нам на сборы в Испанию и уже хорошо знаком с командой. Считаем Григория Бабаяна квалифицированным специалистом, способным помочь в работе главному тренеру.