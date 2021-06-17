ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Степашин: «Можно придумать что-то лучшее, чем только играть на Дзюбу»

17 июня 2021, 17:39

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что сборная России должна существенно прибавить в матче Евро-2020 с командой Дании.

Если говорить откровенно, с Бельгией всё было понятно. Команда была сильнее по классу, и очевидно, конечно, что мы с трудом могли бы вничью сыграть. С финнами был неплохой первый тайм, были движение, понятная мысль, но после гола, кстати, очень классного, команда просела.

Поэтому очевидно, что если продолжить играть в такой футбол, то нас ждет разочарование, в первую очередь, наших болельщиков. Должны быть скорость, движение, самоотдача и исполнение. Конечно, можно придумать что-то лучшее, чем только играть на Дзюбу.

Любопытно, что Кузяев и Головин сделали столько же обводок, как вся сборная Финляндии в недавнем матче Евро.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии9
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ pomor45 (раскрыть)
18 июня в 07:35
А ты? Степашин и не должен по полю ходить...
minai
minai ответ stanichnik (раскрыть)
17 июня в 22:42
Абсолютно всех, кроме болельщиков нашей сборной.
Сп62
Сп62 ответ beefs (раскрыть)
17 июня в 20:50
Здесь бы здорово А.Мостовой пригодился. В движении команда точно прибавила бы.
stanichnik
stanichnik
17 июня в 20:17
В матче с датчанами Черчесов всех приятно удивит.
pomor45
pomor45
17 июня в 19:53
Должны быть скорость, движение, самоотдача и исполнение.
---------------------------------------------------------------------------------------
Как просто! Ещё бы и уметь всё это. Пока что и на Дзюбу толком играть не умеют.
pomor45
pomor45 ответ ProKop92 (раскрыть)
17 июня в 19:50
Полагаю, что Степашин по полю даже пешком ходить не сможет.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июня в 19:02
Дзюба вообще дерево и зачем его приглашают в сборную не понимаю, лучше бы Киркорова пригласили в место него
112910415
112910415
17 июня в 18:54
на святое покусился !
YVG
YVG
17 июня в 18:52
Уже Шунина придумали.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июня в 18:32
А замечание правильное
Лакшери
Лакшери
17 июня в 18:17
Дзюбу надо было перезарядить аеред турниром, на лавке дать посидеть нормально так, чтобы импульс был
rubinovyi2
rubinovyi2
17 июня в 18:11
Даже Степашин это понимает,а Стасян все никак..)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 18:09
Сидя на диване с кружкой пива мы все стратеги. А Черчесов имеет тот состав который он имеет и сам выбрал...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 18:02
Нельзя просто так взять и не включить в схему игры сборной игрока, который бесподобен в любом матче
Ironigor
Ironigor
17 июня в 18:00
Просто нужно уже начинать играть в футбол ⚽ , а не в дыр дыр и надеяться на Авось !!!
beefs
beefs
17 июня в 17:59
придумать можно, а вот выполнить есть с кем?..
Союзник противников
Союзник противников
17 июня в 17:58
Если деталь затачивать под одну модель механизма,то на другой она,скорее всего,не подойдёт.Дзюба-гвоздь программы российского футбола.
STVA 1
STVA 1
17 июня в 17:48, ред.
Пенальти болгарам и гол финам это все плод нестандартных действий. Играть на Зюбу надо было прекратить после ЧМ.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 17:44
Предлагаю самому Степашину выйти на поле вместо Дзюбы. Разницы мы не увидим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100