Степашин: «Можно придумать что-то лучшее, чем только играть на Дзюбу»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что сборная России должна существенно прибавить в матче Евро-2020 с командой Дании.

Если говорить откровенно, с Бельгией всё было понятно. Команда была сильнее по классу, и очевидно, конечно, что мы с трудом могли бы вничью сыграть. С финнами был неплохой первый тайм, были движение, понятная мысль, но после гола, кстати, очень классного, команда просела.

Поэтому очевидно, что если продолжить играть в такой футбол, то нас ждет разочарование, в первую очередь, наших болельщиков. Должны быть скорость, движение, самоотдача и исполнение. Конечно, можно придумать что-то лучшее, чем только играть на Дзюбу.