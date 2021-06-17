ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Селюк: «Сборная России разочаровала меня в плане качества игры»

17 июня 2021, 16:24
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу сборной России над сборной Финляндии (1:0) в матче группового этапа Евро-2020.

Я доволен, что сборная России завоевала три очка. Но я очень недоволен тем, как она эти три очка взяла. Понятно, что везде, даже в каждом дворе сложно выиграть и везде сложно забить. Но у нас команда еле-еле выигрывает у финнов, и игра сборной России оставляет желать лучшего. Результат мог быть совсем другой, если бы судья не отменил забитый финнами гол в самом начале матча. А тогда они провели очень хорошую и качественную атаку. Да, были моменты, когда мог Оздоев забивать, Жемалетдинов, но реализация подкачала. Меня сборная в плане качества игры разочаровала. Я ожидал большего.

Сафонов и Дивеев были светлыми пятнами в игре с финнами. Безусловно, Дивеев ошибся, отдав неточный пас, после чего финны забили отмененный мяч. Но в трех моментах, можно сказать, он на тоненького спас нашу сборную. В то же время кое-кто не должен был доводить до этого тоненького, после которого Дивеев трижды выручал. Если бы не он, то было бы практически три выхода 1 на 1. Поэтому Дивеев сыграл неплохо, по крайней мере он выручал команду.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что фанаты скоро сойдут с ума от игры сборной России.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии9
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня в 19:05
С 2008 года у нас не было нормальной команды
112910415
112910415
17 июня в 18:57
слабая сборная слабо играет ...
не особо удивительно
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 18:01
Жиденько пока смотримся.
Баобаб
Баобаб
17 июня в 17:42
Достал этот Селюк. Странно, что не сказал, что Яя Туре-идеал тренера для России.
drug01
drug01
17 июня в 16:50
Не надо слушать надо только набирать очки
Cat01
Cat01
17 июня в 16:49
Главное очки....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 16:48
Сборная агентов Селюка сыграла бы лучше. Жаль что там одни негры.
А если по делу то игра сборной действительно очень слабая.
Может так и надо. постепенно втягиваться в турнир, но скорее всего наши просто не умеют лучше.
Очень опасаюсь игры с Данией...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июня в 16:45
Черчесов уже не первый год работает в сборной. И всегда выбирал наиболее с его точки зрения опытных и надежных. Также все помнят его знаменитый тезис: "Мне лучше бездарный Заболотный, нежели талантливый, который ничего не делает". Перелом случился перед матчем с Финляндией, Стас отказался от основного постулата, выпустил почти не игравшего Сафонова, Дивеева с тремя матчами за сборную и Миранчука, которому ранее в основной команде абсолютно до этого не фартило. Получили: матч на ноль от Сафонова, надежную игру Дивеева и решающий гол Миранчука. Иногда полезно пересматривать собственное мнение. А что касается качества игры сборной, то здесь процессы до такой степени уже кому не лень разбирались, начиная от всей структуры футбола в России, руководства РФС, лимитной системы, тренировочных процессов, детского и юношеского футбола, что даже касаться этого уже не хочется. Только смею вас уверить, в ближайшем будущем изменений к лучшему даже не ждите.
STVA 1
STVA 1
17 июня в 16:38
Америку что ли открыл
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 16:29
Селюк разачаровал всех.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100