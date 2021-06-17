Селюк: «Сборная России разочаровала меня в плане качества игры»

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу сборной России над сборной Финляндии (1:0) в матче группового этапа Евро-2020.

Я доволен, что сборная России завоевала три очка. Но я очень недоволен тем, как она эти три очка взяла. Понятно, что везде, даже в каждом дворе сложно выиграть и везде сложно забить. Но у нас команда еле-еле выигрывает у финнов, и игра сборной России оставляет желать лучшего. Результат мог быть совсем другой, если бы судья не отменил забитый финнами гол в самом начале матча. А тогда они провели очень хорошую и качественную атаку. Да, были моменты, когда мог Оздоев забивать, Жемалетдинов, но реализация подкачала. Меня сборная в плане качества игры разочаровала. Я ожидал большего.

Сафонов и Дивеев были светлыми пятнами в игре с финнами. Безусловно, Дивеев ошибся, отдав неточный пас, после чего финны забили отмененный мяч. Но в трех моментах, можно сказать, он на тоненького спас нашу сборную. В то же время кое-кто не должен был доводить до этого тоненького, после которого Дивеев трижды выручал. Если бы не он, то было бы практически три выхода 1 на 1. Поэтому Дивеев сыграл неплохо, по крайней мере он выручал команду.