Сергеев может перебраться в ЦСКА

По информации источника, нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в ЦСКА.
Сумма трансфера составит 100 миллионов рублей. Интерес к игроку также проявляет «Локомотив».
Сергеев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром ФНЛ.
По информации источника, нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в ЦСКА.
Сумма трансфера составит 100 миллионов рублей. Интерес к игроку также проявляет «Локомотив».
Сергеев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром ФНЛ.
Ведь у ЦСКА уже есть нападающие
Заболотный, Чалов, Шкурин, Гайч.
Ведь у ЦСКА уже есть нападающие
Заболотный, Чалов, Шкурин, Гайч.
Распродажа началась , а Крыля опять лифтом в Пердив .
Распродажа началась , а Крыля опять лифтом в Пердив .