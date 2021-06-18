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Сергеев может перебраться в ЦСКА

18 июня 2021, 15:20

По информации источника, нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в ЦСКА.

Сумма трансфера составит 100 миллионов рублей. Интерес к игроку также проявляет «Локомотив».

Сергеев в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром ФНЛ.

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112910415
112910415
18 июня в 21:42
И перспективы Крыльев становятся кислыми
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июня в 19:57
Согласен , ничего не имею против Чалова, но он не уровень ЦСКА и это точно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 19:54
А я и не настаиваю. Поживем увидим. А работа агентов в этом и заключается, как торговцы на рынке всегда свой товар расхваливают. Кстати нас много молодых так угасают. Достаточно вспомнить Ивана Игнатьева, или Шапи. Сколько восторгов было. Шапи даже в Байер сватали. А сейчас этот скамеечник быков не более, как и Иван лавочник Рубина. Может и Чалов так закончит, а может и нет. Все возможно. Это Россия.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июня в 19:38
Почему мы ушли , именно Чалов там один из двух. И именно ему давали столько дивидендов и говорили что он должен якобы играть в Англии, у которого якобы были запросы от многих команд АПЛ. А ты не думал, что его агент и еже с ним люди просто делали красивый пиар для своего заработка. Почему-то ни один клуб в серьёз даже и не делал запросы по нему . Всё, давайте пожалуйста оставим эту тему. Я считаю что Чалов не игрок для ЦСКА и это мое мнение и я его не изменил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 19:27
Ты маленько ушёл от темы дискуссии. Мы же не чалова анализируем, а пытаемся сравнить Сергеева и чалова. С учётом того, что феде 22,а Сергееву 25, я думаю, что Федя не сказал своего последнего слова. Да, последний сезон был геважным, но предыдущий то отличным был. А Сергеева мы пока не видели в РПЛ. Если проявит себя, то отлично, а если нет? Пока не ясно
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июня в 19:22
Я не ставлю, он сам это сделал!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 19:08
В 22 года рановато крест ставить на парне
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июня в 19:07
Я не могу понять твой оптимизм за который ты хватаешся в отношении к Чалову ??? Что он показал??? Всегда у него было время на поле доказать свою состоятельность , и что и где??? Я думаю хватит 🚫 о нём говорить. Он ничего не сделал для этого.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
18 июня в 19:00
пусть будет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 18:56
А КС в кубке сыграло с РПЛ всего 2 матча с Динамо и Ахматом. Я кстати говоря, почему то думал, что Игнашевич его еще из Торпедо сосватает в ЦСКА, но не срослось. А сейчас ничего не могу сказать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 18:54
Немного уточню. Когда я сказал "не убедил в игре с Локо" я имел в виду Сергеева и финал кубка РПЛ. То. что Чалов сильно сдал по сравнению с 19/20 это совершенно очевидно. Но крест на нем рановато ставить, ведь ему всего 22 года. Надежда есть, но.... Но и на Шкурина , и на Гайча тоже надежды есть. У меня только почему то на Заболотного нет ничего.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июня в 18:50
А ещё один нюанс о разницу ФНЛ и РПЛ, может всё таки вспомните игры Крылышек против команд РПЛ в кубке, и сколько этот парень Сергеев забил этим клубам РПЛ. Я не думаю что Чалов играя ,за условное Торпедо забил бы в ФНЛ 39 мечей, да хотя бы 10 ☝😉🙋‍♂️
SHMEL258
SHMEL258
18 июня в 18:47
Вот уж совсем не уверен, нужен ли он ЦСКА.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июня в 18:46
Да он не только с Локомотивом не убедил, когда и где он кого убедить смог ??? Может в молодежке ??? Я вообще не вижу его чтобы он мог усилить какой то клуб !!! Который год все ждут от него чего-то, а чего ??? Он для меня не то что не игрок основы ЦСКА, но даже и не игрок полировщик . Я думаю видимо каждый из нас останется при своём мнение. Спасибо вам за понимание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 17:57, ред.
А спорить не надо. Все очевидно ФНЛ и РПЛ это разные вещи. Акрон, Томь, Велес, Чайка и еще с десяток команд это не Динамо, Не зенит, Не Локо не Спартак, Не Рубин и даже не Ростов. Сравнение некорректное. Хотя теоретически все возможно. Хотя в игре с Локо он совсем не убедил.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июня в 17:28
А Чалов кому забил ??? Семь мячей против 39 ??? Даже спорить не буду.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 17:11
А ФНЛ и РПЛ это одно и тоже? И не надо в качестве аргументов приводить общеизвестные вещи. Забивать Акрону, Велесу, или сельской команде из ростовского села и динамо, Спартак, у зениту это, наверное разные вещи? Хотя теоретически все возможно. Финал кубка с локо не сильно убедил
oFANATo
oFANATo
18 июня в 16:35
Неожиданный слух.....
Ведь у ЦСКА уже есть нападающие
Заболотный, Чалов, Шкурин, Гайч.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июня в 16:30
Налетай, торопись, покупай живопись ...
Распродажа началась , а Крыля опять лифтом в Пердив .
Шуnя771
Шуnя771
18 июня в 16:20
100 млн звучит... Огласите в евро...! Сущие копейки)))
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июня в 16:08
Этот парень рекордсмен по забитым голам в ФНЛ. И уж точно лучше бесполезного многолет обещающего форварда Чалова . Мощный в плане - забивной , а не по его антропологическим размерам, хотя и в них он не уступит Чалову точно.
RomzesRZN
RomzesRZN
18 июня в 16:05
Ну да, нынешних армейцев даже из фнл спокойно можно усилить, причём практически на любой позиции.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
18 июня в 16:00
А "мощный" в каком смысле. ? По росту он ниже Феди на 2 см. И в РПЛ он пока не забивал. ФНЛ - это хорошо, но......
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 июня в 15:53
Кашу маслом не испортишь. Разноплановые нападающие, это хорошо, можно делать выбор на конкретного соперника.
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 июня в 15:46
Чалова можно смело списывать. А вот мощный Сергеев точно может пригодится !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 июня в 15:30
Заболотный, Чалов, Сергеев - не перебор ли?
Ded Ahmed
Ded Ahmed
18 июня в 15:29
Люблю ЦСКА, но набор форвардов Чалов-Сергеев-Заболотный при всём уважении к ним, сможет кошмарить только в ФНЛ...
ProKop92
ProKop92
18 июня в 15:25
Ого го! Связка : Сергеев - Заболотный?.. Интересно интересно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июня в 15:25, ред.
Может у нас и заиграет, посмотрим.
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