Бабаев: «Мы готовы вести переговоры по продаже Влашича»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем полузащитника Николы Влашича в московском клубе.
Ситуация с Влашичем? Все зависит от того, что будут думать тренер и сам игрок по этому поводу. Влашич — один из лидеров ЦСКА и всего российского чемпионата последних лет. Мы его очень высоко ценим. Но если игрок захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит за него достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры.
Недавно ходили слухи, что Влашича может подписать «Зенит».
Можно было бы и в цифрах выразить фразы "Мы его очень высоко ценим" и "достойную компенсацию".....
На сколько я знаю Зенит сейчас на рынке...и готов тратится...и Николе самое время включить "клубосменитель"........
Тем более Влашич сейчас в наивысшей точке по стоимости за последние 5 лет....
И в клубе понимают что больше чем Зенит 2021 за Николу может дать только Зенит 2022.....
Но не факт что цена игрока в команде без еврокубков не пойдёт вниз...
Можно было бы и в цифрах выразить фразы "Мы его очень высоко ценим" и "достойную компенсацию".....
На сколько я знаю Зенит сейчас на рынке...и готов тратится...и Николе самое время включить "клубосменитель"........
Тем более Влашич сейчас в наивысшей точке по стоимости за последние 5 лет....
И в клубе понимают что больше чем Зенит 2021 за Николу может дать только Зенит 2022.....
Но не факт что цена игрока в команде без еврокубков не пойдёт вниз...