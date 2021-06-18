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Бабаев: «Мы готовы вести переговоры по продаже Влашича»

18 июня 2021, 10:08

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем полузащитника Николы Влашича в московском клубе.

Ситуация с Влашичем? Все зависит от того, что будут думать тренер и сам игрок по этому поводу. Влашич — один из лидеров ЦСКА и всего российского чемпионата последних лет. Мы его очень высоко ценим. Но если игрок захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит за него достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры.

Недавно ходили слухи, что Влашича может подписать «Зенит».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:26
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:23
    Похлеще федуна трудно, тем более, что орешкин ещё молодой, а федун так дубом и помрет
    makkie
    makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:20
    Какой рейтинг, о чем ты?
    Просто забавно наблюдать за тем, что происходит сейчас в цска, и как у вас резко заканчиваются аргументы в защиту.
    Орешкин то самодур похлеще Федуна. А Гинер оказался беспомощным без денег. Даже судьи обиделись 🙄
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 00:04
    Сдулся как Карвальо игрок 1 сезона
    Beekeeper
    Beekeeper ответ zsb1961 (раскрыть)
    18 июня в 22:49
    нормально, то что щас происходит в ЦСКА, врятли вообще в 5-ку заберемся с таким составом и тренером.
    mars6791
    mars6791
    18 июня в 22:31, ред.
    Влашич не очень заметен на еврочемпионате. Что опустит цены на его переход.
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    18 июня в 22:07
    Кому он нужен с такой игрой на ЕВРО?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
    18 июня в 20:59
    Все гораздо проще. Человек хочет расти, играть в ЕК. Мотивацию. потерял. Держать насильно - смысла нет. Если захочет уйти - надо отпускать.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    18 июня в 20:57
    Ты бы пореальнее мечту высказал, а так рейтинг свой роняешь.
    Поц
    Поц ответ makkie (раскрыть)
    18 июня в 19:58
    В ФНЛ вряд ли скатится, а вот стать сереньким середнячком шансы очень высокие.
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
    18 июня в 19:42
    Власть в ЦСКА поменялась. Ушедшая хочет вернуть и требуют свое, короче нужны бабки, а тут такая золотая рыбка в клубе есть, можно решить вопрос с переделом. В моем понимании такой расклад только, иначе как понять продажу ведущего игрока, ведь вся острота идет от него, а созидание от Фердантеса.
    makkie
    makkie
    18 июня в 19:32
    Уйдет Влашич, и цска в ФНЛ скатится быстро.
    SHMEL
    SHMEL
    18 июня в 19:00
    По мне так самое время продавать, главное получить хорошее предложение.
    Шуnя771
    Шуnя771
    18 июня в 16:55
    Не лучший момент продавать.

    Может Евро подымет цену?
    Dima salev
    Dima salev
    18 июня в 16:35
    ЦСКА это базарнный лавка для бизнеса
    Куплет
    Куплет
    18 июня в 16:20
      RaulitoS
      RaulitoS
      18 июня в 14:29
      Единственный нормальный игрок у армейцев, о чем думают - непонятно.
      альсато
      альсато
      18 июня в 14:23
      Все уперлось в -ЕСЛИ))))))...и все же..Влашич-уйдет!...а ДОСТОЙНУЮ (тут цифры и мнения разнятся) компенсацию-хрен получите)))
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      18 июня в 14:12
      Куда угодно,только не в зенит!
      zsb1961
      zsb1961
      18 июня в 14:07
      Рано продавать Влашича.
      Сп62
      Сп62 ответ CSKA2012 (раскрыть)
      18 июня в 13:46
      Тем более он и в своей сборной не в стартовом составе.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ rubinovyi2 (раскрыть)
      18 июня в 13:16
      У него избирательная, память, он помнит только то, что емы выгодно. Это давно известно, они все там такие
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
      18 июня в 13:13
      Между прочим Лёша помогал слуцкому в витессе, и учитывая, что ЛВС звал его в рубин, он все же не пустое место, как тебе кажется. Во всяком случае как тренер он не слабее олича, однозначно. А реально время, покажет.
      pomor45
      pomor45
      18 июня в 13:10
      До объявления широкой распродажи остаётся совсем немного.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      18 июня в 13:09, ред.
      Самый главный "не факт", что Влашич захочет идти в зенит. Есть вещи поважнее денег, тем более для таких амбициозных как никола, как миранчук, как головин. Так что, как пишут женщины в брачных объявлениях. Из мест лишения свободы просьба не писать. Так и здесь. Зенит может не беспокоится и спать спокойно.
      pomor45
      pomor45
      18 июня в 13:09
      Откуда у коней такая убеждённость, что у них по устраивающей их цене купят всё, что им становится не нужным?
      pomor45
      pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
      18 июня в 13:03
      Зицпредседателем может быть любой согласный принять вину на себя.
      Mi6
      Mi6
      18 июня в 13:02
      Всё что можно развалили Гинер с Бабаевым
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      18 июня в 12:34
      Не понятные действия руководства клуба, по моему мнению эти эксперименты приведут к развалу клуба, кстати, банкиры не умеют, что то построить их цель грабануть и развалить это всё, на что они способны.
      Ironigor
      Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
      18 июня в 12:09
      А какой смысл его держать в команде, если он будет играть так как играл последние матчи и платить ему ещё и зарплату. А Олича и Березуцкого даже и сравнивать нет смысла. Вообще два разных человека и футболиста , а сейчас ещё и тренера. И откуда вдруг в Берёзе увидели талант как тренера, чтобы доверить клуб ЦСКА. Время покажет на что он готов, просто жалко клуб, над которым ставятся эксперименты и не самого лучшего качества.
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