Бабаев: «Мы готовы вести переговоры по продаже Влашича»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем полузащитника в московском клубе.

Ситуация с Влашичем? Все зависит от того, что будут думать тренер и сам игрок по этому поводу. Влашич — один из лидеров ЦСКА и всего российского чемпионата последних лет. Мы его очень высоко ценим. Но если игрок захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит за него достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры.