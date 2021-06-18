Смолов может перебраться в «Интер Майами»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Об этом рассказал экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в США.
Смолов говорил мне, что у него есть вариант продолжить карьеру в США, в «Майами» Бекхэма, как я понял. Не говорил конкретно когда. Было бы прикольно, он бы стал первым русским в MLS.
Какие деньги ему будут тут платить? Учитывая, что ему уже за 30, он приедет сюда, даже несмотря на деньги.
Недавно совладелец «Интер Майами» признался, что оптимистично настроен относительно возможного подписания форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Бекхэма или Джордана.Вот так до вечера.Вечером кто то идёт в ресторан или ночную вечеринку куда друзья приглашают.Очень много эмигрантов из России и Украины как будто ты дома.Все радуется.и.т.д. Если Федя поедет в ему там скучновато не будет))).
Бекхэма или Джордана.Вот так до вечера.Вечером кто то идёт в ресторан или ночную вечеринку куда друзья приглашают.Очень много эмигрантов из России и Украины как будто ты дома.Все радуется.и.т.д. Если Федя поедет в ему там скучновато не будет))).
затем расслабится, и это уже насовсем
затем расслабится, и это уже насовсем
«Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере четырех миллионов евро, сообщает Telegram-канал Black Mirror. Также указано, что его годовая зарплата составляла 3,45 миллиона. Завидуем молча !!!
Школа Бутырки даром не прошла !!!) И что-то сразу вспомнил стихи Есенина !!!https://youtu.be/H_WxTTe24bQ
«Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере четырех миллионов евро, сообщает Telegram-канал Black Mirror. Также указано, что его годовая зарплата составляла 3,45 миллиона. Завидуем молча !!!
Школа Бутырки даром не прошла !!!) И что-то сразу вспомнил стихи Есенина !!!
ИЛИ САМАЯ ФАНТАСТИЧЕСКИ ЖИРНАЯ УТКА СЕЗОНА !!!)))☝👍✌😜
Продолжение следует....
ИЛИ САМАЯ ФАНТАСТИЧЕСКИ ЖИРНАЯ УТКА СЕЗОНА !!!)))☝👍✌😜
Продолжение следует....