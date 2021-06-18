Смолов может перебраться в «Интер Майами»

Нападающий «Локомотива» может продолжить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Об этом рассказал экс-полузащитник сборной России , проживающий в США .

Смолов говорил мне, что у него есть вариант продолжить карьеру в США , в «Майами» Бекхэма, как я понял. Не говорил конкретно когда. Было бы прикольно, он бы стал первым русским в MLS .

Какие деньги ему будут тут платить? Учитывая, что ему уже за 30, он приедет сюда, даже несмотря на деньги.