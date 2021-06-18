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Смолов может перебраться в «Интер Майами»

18 июня 2021, 02:04

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов может продолжить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Об этом рассказал экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в США.

Смолов говорил мне, что у него есть вариант продолжить карьеру в США, в «Майами» Бекхэма, как я понял. Не говорил конкретно когда. Было бы прикольно, он бы стал первым русским в MLS.

Какие деньги ему будут тут платить? Учитывая, что ему уже за 30, он приедет сюда, даже несмотря на деньги.

Недавно совладелец «Интер Майами» признался, что оптимистично настроен относительно возможного подписания форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

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альсато
альсато
18 июня в 16:10
Перебраться)))))...перебраться можно только через забор , да и только, если ты -ЧЕРЕЗЗАБОРНОГАЗАДЕРИЩЕНКО))))
Ravshan878
Ravshan878 ответ galem72 (раскрыть)
18 июня в 15:06
День два-три ну максимум месяц можно отдохнуть .А потом захочется домой.Мы отдыхали Майами две недели.После две недели стало чуть скучновато. Утром после завтрака на океан🏊‍♂️. После обеда кто кто-то по магазинам или круиз на теплоходе на пару часов где живут вся элита шоу бизнеса или спортсмены. Смотришь в теплоходе виллы
Бекхэма или Джордана.Вот так до вечера.Вечером кто то идёт в ресторан или ночную вечеринку куда друзья приглашают.Очень много эмигрантов из России и Украины как будто ты дома.Все радуется.и.т.д. Если Федя поедет в ему там скучновато не будет))).
galem72
galem72
18 июня в 10:39
Если только просто в Майами перебраться, поотдыхать. ))
112910415
112910415
18 июня в 09:40
станет там Федя звездой на короткое время ...
затем расслабится, и это уже насовсем
112910415
112910415
18 июня в 09:28
вот уж там-то блеснёт нереально !
Baggio R.
Baggio R.
18 июня в 08:06, ред.
Да не станет он первым русским в МЛС, так как им уже является Игорь Симутенков, выступавший за Канзас-Сити Уизардс в 2002-2004.
sir_Alex
sir_Alex
18 июня в 08:02
Это станет вершиной его головокружительной карьеры.
КЭТиК
КЭТиК
18 июня в 06:01
Для Смолва идеальный вариант.
memphis
memphis
18 июня в 04:35
Он и там не будет попадать. В ФНЛ самое то
ОПС
ОПС
18 июня в 03:14
Не будет этого.
Остапчук 67
Остапчук 67
18 июня в 03:03
Это утка - не нужен он там
swed27
swed27
18 июня в 03:00
Да ни в какой Майами он не уедет
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
18 июня в 02:59
Пошёл по помойкам побираться!!!!! Тьфу!!!!!!
beefs
beefs
18 июня в 02:40
Прикол, Смолов играет с Месси в одной команде...
Ironigor
Ironigor
18 июня в 02:30
А ещё как ловко развёл ещё и Спартак !!!
«Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере четырех миллионов евро, сообщает Telegram-канал Black Mirror. Также указано, что его годовая зарплата составляла 3,45 миллиона. Завидуем молча !!!
Школа Бутырки даром не прошла !!!) И что-то сразу вспомнил стихи Есенина !!!
Ironigor
Ironigor
18 июня в 02:08, ред.
ЭТО БУДЕТ ВСЕМИРНАЯ И ВСЕМЕРНАЯ СЕНСАЦИЯ !!!! )))
ИЛИ САМАЯ ФАНТАСТИЧЕСКИ ЖИРНАЯ УТКА СЕЗОНА !!!)))☝👍✌😜
Продолжение следует....
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