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Алхазов покинул «Олимп-Долгопрудный»

вчера, 15:05

Пресс-служба ФК «Олимп-Долгопрудный» сообщает, что нападающий Александр Алхазов покидает команду.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Недавно стало известно, что бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат стал игроком команды «Олимп-Долгопрудный».

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Лакшери
Лакшери
вчера в 15:32
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Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:22
Вся страна в шоке, "звезда" покидает "великий" клуб!!!
Брулин
Брулин
вчера в 15:13
«Олимп-Долгопрудный» это что такое? Уже новостей нет что ли?
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