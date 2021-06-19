Алхазов покинул «Олимп-Долгопрудный»

Пресс-служба ФК «Олимп-Долгопрудный» сообщает, что нападающий покидает команду.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

СПАСИБО ЗА СЕЗОН, АЛЕКСАНДР! 👏



Наш форвард Александр Алхазов по соглашению сторон покидает «Олимп-Долгопрудный».



Мы от всей души благодарим Александра за прекрасную работу, за голы, которые принесли победу в сложнейших матчах сезона, и желаем ему дальнейших успехов в футболе! pic.twitter.com/DyVBf7tyOe

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