Алхазов покинул «Олимп-Долгопрудный»

Пресс-служба ФК «Олимп-Долгопрудный» сообщает, что нападающий Александр Алхазов покидает команду.
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
СПАСИБО ЗА СЕЗОН, АЛЕКСАНДР! 👏— ФК «Олимп-Долгопрудный» (@ODFCru) June 19, 2021
Наш форвард Александр Алхазов по соглашению сторон покидает «Олимп-Долгопрудный».
Мы от всей души благодарим Александра за прекрасную работу, за голы, которые принесли победу в сложнейших матчах сезона, и желаем ему дальнейших успехов в футболе! pic.twitter.com/DyVBf7tyOe
Недавно стало известно, что бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат стал игроком команды «Олимп-Долгопрудный».
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