Поульсен — о матче с Россией: «Ожидаю только победы»

Форвард сборной Дании рассуждает о предстоящем матче третьего тура Евро против России.

Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Победим, если будем играть примерно как с Бельгией.

Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше.