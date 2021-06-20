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Поульсен — о матче с Россией: «Ожидаю только победы»

вчера, 14:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Форвард сборной Дании Юссуф Поульсен рассуждает о предстоящем матче третьего тура Евро против России.

Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Победим, если будем играть примерно как с Бельгией.

Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше.

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд считает, что игроки сборной России знают, как играть в футбол.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:53
одно радует : нет у Черчесова проблем !
stachel
stachel ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:34
И да и нет. Даны загонят наших глубоко в штрафную и устроят непрерывный штурм. А убежать в контру у нас некому. Все напы крупные и медленные.
ДСА
ДСА
вчера в 16:18
Они так и про финов думали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:28
Будет трудно, но наших устроит ничья. В этом смысле нам проще...
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 15:17
очередной враг пытается пошевелить тараканьи усы
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:00
Удачи вам Юссуф - я топлю не за Данию а против такой сборной России...
Брулин
Брулин
вчера в 14:49
Да, нехило унизил Поульсен Россию.
Если не выиграем такую команду как Россия.........
Увы он окажется прав. Дания выиграет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:45
Вот не повезло , так не повезло. Мало того , что мы сами хреновенько отыграли два матча, так еще и Дания слила две игры. И теперь датчане с нами на игру выйдут как на последний бой, отступать то им , как впрочем и нам - некуда. Загадывать что то смыла не вижу, игра рассудит.
Болеем за наших, всем здоровья.
marut
marut
вчера в 14:37
Ну ну...будем посмотреть...ворота у каждой команды будут одного размера...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:35
А мы ждём хотябы ничью
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