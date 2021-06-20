Поульсен — о матче с Россией: «Ожидаю только победы»

Форвард сборной Дании Юссуф Поульсен рассуждает о предстоящем матче третьего тура Евро против России.
Ожидаю только победы. Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Победим, если будем играть примерно как с Бельгией.
Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше.
Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд считает, что игроки сборной России знают, как играть в футбол.
Если не выиграем такую команду как Россия.........
Увы он окажется прав. Дания выиграет
Если не выиграем такую команду как Россия.........
Увы он окажется прав. Дания выиграет
Болеем за наших, всем здоровья.
Болеем за наших, всем здоровья.