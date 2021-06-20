Вестергор — о планах на Евро: «Победим Россию, а потом посмотрим»

Защитник сборной Дании порассуждал о предстоящем матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против команды России.

У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесет свой вклад и турнир для нас не закончится.

Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим.