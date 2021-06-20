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Вестергор — о планах на Евро: «Победим Россию, а потом посмотрим»

вчера, 13:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Защитник сборной Дании Янник Вестергор порассуждал о предстоящем матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против команды России.

У нас по-прежнему большие амбиции, мы выйдем и обыграем Россию. Надеюсь, Бельгия внесет свой вклад и турнир для нас не закончится.

Наше выступление против лучшей команды мира подтверждает, что мы играем на очень высоком уровне и можем соревноваться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, победим Россию, а потом посмотрим.

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд считает, что игроки сборной России знают, как играть в футбол.

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Все комментарии
Анатолий Горячев 1
Анатолий Горячев 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Все правильно,наша сборная одна из худших на этом евро, остаётся надеяться на фартуну, и на ошибки соперника,кстати считаю Данию по итогам двух туров, главным неудачником турнира,и будем надеяться что их серия неудач продлится, ещё на один матч!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Может быть, спорить по первому абзацу не буду.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
Вообще быстро и с мячом бегает и без поэтому часто выходит на фланге, нарушает из за отсутствия навыков отбора и корпуса
У франции молодёжный состав в разы сильнее большинства сборных на евро
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:23
В клубе Головин играет технично, но не быстро. Именно из-за отсутствия скорости он часто нарушал правила на сопернике. По Макарову ничего не скажу, так как не следил за его игрой, но согласитесь, сравнивать молодёжный и взрослый чемпионаты несерьёзно.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:15
Головин и во франции в чемпионате с атлетичными неграми быстрый, Макаров отлично играл на ЧМ с молодежкой франции, против также быстрых негров, кунде и компании и выглядел очень солидно, одним из лучших
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Не знаю... И никто не знает. Некоторые считают, что знают, но я уверен, что не знают. Вы что-нибудь поняли в этой, на первый взгляд, абракадабре ?
kts99
kts99
вчера в 23:14
И он прав
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ stachel (раскрыть)
вчера в 22:51
То, что вы сказали, на первый взгляд логично и не вызывает сомнений. Но мы забываем, что речь идёт о футболе, где не всё решают перечисленные вами факторы. Датчанам тоже надо думать о том, что российские футболисты могут забить в контратаках, а потому значительные силы бросят на их нейтрализацию. В связи с этим можно допустить, что они будут играть с оглядкой на свои ворота, а здесь и появляется у нас шанс на ничейный результат. Всё же любимая нами игра - непредсказуемая, и случиться завтра может всё, что угодно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:36
Вам так кажется, что у нас быстрые контратакующие футболисты. Быстрые - это когда они встречаются в первенстве РПЛ с командами-аутсайдерами. Датчане ничего общего с последними не имеют.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:16
Я с вами полностью согласен, но в ваших словах читается полнейшая безнадёга :(
Что же вы предлагаете сделать чтобы изменить нашу сборную? Мне кажется это дело не одного года....
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 22:14
Черчесову пофиг на сборную, он бабло подстрижет и свалит) на его место придёт такой же "цирюльник" и так по кругу... Надо менять систему и самих игроков)
bublikyo
bublikyo
вчера в 21:55
Лишние разговорчики
stachel
stachel ответ atur72 (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Я не сдаюсь, а просто реально оцениваю соотношение сил. Насчет уровня, посмотри где играет основа Дании и где России. Особо с учетом наших последних достижений в ЕК. Конечно фортуна может подарить шального дурака, но Дания загонит наших в штрафную и будет непрерывно долбить их 90 минут. Умеет наша сборная играть, как бердыевский рубин? Думаю нет.
atur72
atur72 ответ stachel (раскрыть)
вчера в 20:18
Ты наверное в футбол не играешь , раз без игры сдаёшься . На этом чемпионате за исключением 2 - 3 команд остальные примерно одинакового уровня
stachel
stachel ответ atur72 (раскрыть)
вчера в 19:20
Шансы есть всегда. Может и шальной дурак залететь. Но против сверх мотивированной дании их ОЧЕНЬ мало. У нас и быстрого, техничного напа нет. шансы близки к 0.
stachel
stachel ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 19:15
Из тех что есть, согласен, соболь вне конкуренции, если пытаться выбегать в быстрые контры. Но это из за убогого набора напов. Объективно соболь нап низкого уровня, по меркам плей офф евро.
Знатог
Знатог
вчера в 19:00
А вот на Бельгию он зря надеется. бельгийцы, уверен, не будут напрягаться и сгоняют ничейку с финнами. В итоге у Бельгии 7 очков, у финнов 4, у Дании 3. И Дания с 3-го места выйдет туда же куда и мы.
Знатог
Знатог
вчера в 18:57
Одежим пОбедууу, к тОбэ я приеду, на гОрячем бОевом кОне...
atur72
atur72
вчера в 18:54
Мне кажется беда нашей сборной это боязнь , умение проиграть матч ещё до начало . Как это было с Бельгией . Если будут биться а не сопли жевать у России есть шансы сыграть в ничью
RamonCSKA
RamonCSKA ответ stachel (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Вообще он деревянных защитников зенита сразу двоих на 5 точку посадил и в молодежной частенько так делал, отличный быстрый игрок, у нас других быстрых игроков нет, а этот ещё и техничный
Да мы то понятно будем у своих ворот большую часть времени ,только с дзюбой этот выход еще хуже или заболотным, а смолова он не взял, я исхожу из реалий, по флангу могут убежать а там и соболь добежит и может открыться, либо они к воротам высокочат
А так мы будем редко играть в позиционнные атаки, которые врядли что принесут
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 18:28
Дания набрала 0 очков за те же два матча что и Россия, кто они? лузеры :(
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:26
да кто сказал что мы будем защищаться?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 18:25
устанете пыль глотать, чтобы Россию одолеть, с финами небось в хоккей играли, что у одного от доппинга сердце остановилось, колитесь датчане, но Вам нас не обыграть)
Q-J-G
Q-J-G ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:19, ред.
Нет тренера, вот в чём беда, есть бывший голкипер, который занимает место главного тренера, с зарплатой в 2.5 млн., евро, которую он не заслуживает, которая намного больше, чем у тренеров других сборных, которые добиваются намного лучших результатов со своими сборными, как по игре, так и по результату...

Все в печали, С.Черчесов, в "шоколаде". Печально, но факт!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:13, ред.
Печально, но сборная Дании победит сборную России, но ещё печальнее то, что после окончания Евро-2020 главным тренером сборной России по футболу останется С.Черчесов...!

С зарплатой 2.5 млн евро, С.Черчесов, вряд ли, расстроится поражению от сборной Дании, как и неудачному выступлению сборной на Евро-2020 в целом.....
berda2003
berda2003
вчера в 18:12
провокатор бледно63й...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 18:11
Наши в двух матчах на Евро,по моему 1 или 2 дальних удара сделали и все,тогда,а какой победе говорим если наши умеют давать пасы поперёк, назад и на Дзюбу и все. Думаю завтра наши проиграют,потрму что ну вот нет игрока который взял бы на себя игру и бились бы наши до конца
XL-965
XL-965
вчера в 18:09
Россия просто обязана поставить датчан на место
Рейс 821
Рейс 821
вчера в 18:08
Наши умеют играть кроме игроков Зенита которые все портят.
29081985
29081985
вчера в 18:00
Если Стасик выставит правильный состав без рукопашника то небольшие шансы есть))
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