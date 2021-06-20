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Депай — о переходе в «Барселону»: «Мечтай по-крупному!»

вчера, 13:52

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

Мечтай по-крупному, парень. Мечтай по-крупному. Очень рад присоединиться к моему новому клубу!

Голландец подписал контракт с «Барселоной» до лета 2023 года.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 23:08
Самовлюблённое бревно...
112910415
112910415
вчера в 16:55
пусть всё получится !
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:44
Это да, похоже что замену Суаресу нашли. Будет теперь пахать на Месси, оставаясь в тени.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 16:44
Связка Мальенко-Эрнандес в Барсе работает куда лучше)))
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 16:43
Теперь Депай каталонский шалопай))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:38, ред.
" Барселоне ", как воздух, необходим в передней линии голеадор, который мог бы вывести команду на новый уровень, но... не Депай. Голландец настырный, умеющий бороться в штрафной соперника, но весьма слабый в реализации моментов. Сколько голевых ситуаций запорол, причём таких, которые не требуют особого умения. Может быть, именно по этой причине контракт с ним заключён "всего" на два сезона, чтобы посмотреть, на что он способен.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:20
Удачи!!! Еще бы Вейналдума, их связка хорошо играет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:06
Серьезное подспорье Месси.
Mekail
Mekail
вчера в 14:32
Думаю, что проявит себя
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:24
Удачи ему.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:23
Будем надеяться, что у Депая в Барселоне получится лучше , чем у Гризмана.
shlomo
shlomo
вчера в 14:07
Удачи тебе в Барсе!
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 14:02
Анекдот в стиле шишанутого:

Подходит Куман к Депаю и говорит, - "Закрой глаз и загадай желание"
Депай загадывает выиграть с Барсой все трофеи.
Куман : " Размечтался, одноглазый"
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:59
Самое главное получилось !!!)
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