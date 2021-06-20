Депай — о переходе в «Барселону»: «Мечтай по-крупному!»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал свой переход в каталонский клуб.
Мечтай по-крупному, парень. Мечтай по-крупному. Очень рад присоединиться к моему новому клубу!
Голландец подписал контракт с «Барселоной» до лета 2023 года.
Форвард «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал свой переход в каталонский клуб.
Мечтай по-крупному, парень. Мечтай по-крупному. Очень рад присоединиться к моему новому клубу!
Голландец подписал контракт с «Барселоной» до лета 2023 года.
Подходит Куман к Депаю и говорит, - "Закрой глаз и загадай желание"
Депай загадывает выиграть с Барсой все трофеи.
Куман : " Размечтался, одноглазый"
Подходит Куман к Депаю и говорит, - "Закрой глаз и загадай желание"
Депай загадывает выиграть с Барсой все трофеи.
Куман : " Размечтался, одноглазый"