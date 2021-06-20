Депай — о переходе в «Барселону»: «Мечтай по-крупному!»

Олича уволили из ЦСКА. Ивица проиграл три дерби, думал о сборной Хорватии и не вышел в еврокубки Отставка – лучшее, что могло случиться.

Шедевр Миранчука и один удар в створ Сафонова. Работа над ошибками от сборной России О переменах в игре и победе – на «Соккер.ру».

Против финнов нужна скорость и мощь. Ждём Караваева слева и надеемся увидеть связку Дзюба + Соболев в атаке А вот для Юрия Жиркова чемпионат Европы, увы, завершен.

Расклад Евро-2020 перед последним туром. Судьба России зависит и от результатов в других группах Нельзя проигрывать в Копенгагене.