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Актёр МакКонахи с барабаном заводил фанатов «Остина» перед матчем МЛС

вчера, 17:22
ОстинЛоготип футбольный клуб Остин0 : 0Логотип футбольный клуб Сан-Хосе ЭртквейксСан-Хосе ЭртквейксМатч завершен

Голливудский актёр Мэттью МакКонахи является совладельцем клуба МЛС «Остин» (Техас). Перед матчем 11-го тура МЛС против «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0) МакКонахи с барабаном заводил болельщиков «Остина».

Напомним, что МакКонахи известен по ролям в фильмах «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», «Далласский клуб покупателей», «Супер Майк», «Интерстеллар» и «Джентльмены». В 2014 году актёр получил премию «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в драме «Далласский клуб покупателей». Актёр является болельщиком «Челси». Он посещал матчи команды, а также желал клубу удачи перед финалом Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:37
У Валерки Леонтьева,лучьше бы получилось с песней, танец на барабане! 😜🤣
sv_1969
sv_1969 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:37
Это вопрос к артемке))
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 18:19
Завёл?
allemz
allemz ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:09
Может Панина нанять, чтобы на своей балалайке "от природы" подзавел сборную?
Gahi
Gahi
вчера в 18:06
Респект МакКонахи за то что он так зажигает перед матчем со своими болельщиками хотя и является совладельцем клуба Остин и может находиться в ложе для почетных гостей. Удачи 
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:35
Нашим барабан не поможет
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:30
Настоящий болельщик !!!)
allemz
allemz
вчера в 17:29
Вот тебе и адвокат на линкольне
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