Актёр МакКонахи с барабаном заводил фанатов «Остина» перед матчем МЛС

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вчера, 17:22

Голливудский актёр Мэттью МакКонахи является совладельцем клуба МЛС «Остин» (Техас). Перед матчем 11-го тура МЛС против «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0) МакКонахи с барабаном заводил болельщиков «Остина».

Just co-owner Matthew McConaughey getting the crowd going before Austin FC's MLS match against San Jose Earthquakes 👀pic.twitter.com/y4oqDJKVyU — Sky Sports (@SkySports) June 20, 2021

Напомним, что МакКонахи известен по ролям в фильмах «Линкольн для адвоката», «Мад», «Киллер Джо», «Далласский клуб покупателей», «Супер Майк», «Интерстеллар» и «Джентльмены». В 2014 году актёр получил премию «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в драме «Далласский клуб покупателей». Актёр является болельщиком «Челси». Он посещал матчи команды, а также желал клубу удачи перед финалом Лиги чемпионов.