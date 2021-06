Актёр МакКонахи с барабаном заводил фанатов «Остина» перед матчем МЛС

Голливудский актёр Мэттью МакКонахи является совладельцем клуба МЛС «Остин» (Техас). Перед матчем 11-го тура МЛС против «Сан-Хосе Эртквейкс» (0:0) МакКонахи с барабаном заводил болельщиков «Остина».

Just co-owner Matthew McConaughey getting the crowd going before Austin FC's MLS match against San Jose Earthquakes 👀pic.twitter.com/y4oqDJKVyU