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Фанаты сборных Дании и Финляндии скандировали фамилию Эриксена

сегодня, 20:57
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч идет

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

В концовке первого тайма футболист упал на газон без сознания. На поле появились медики, которые начали делать игроку массаж сердца. После Эриксена унесли с поля на носилках, закрыв от камер. На данный момент состояние игрока стабилизовалось, он находится в больнице под присмотром врачей.

Фанаты на стадионе «Паркен» в Копенгагене поддержали футболиста. Болельщики сборной Финляндии кричали «Кристиан», а фанаты сборной Дании — «Эриксен».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:39
Всё будет хорошо
Lewa2708
Lewa2708 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 21:21
Такие вещи и до пандемии происходили
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:16
РЕСПЕКТ ВСЕМ БОЛЕЛЬЩИКАМ !!!!!👍✌✊✊
An Jo
An Jo
сегодня в 21:14
Это и есть настоящая поддержка болельщиков, а не тот цирк во время пандемии. Респект!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:10
молодцы
beefs
beefs
сегодня в 20:59
это все последствия пандемии...
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