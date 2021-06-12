Фанаты сборных Дании и Финляндии скандировали фамилию Эриксена

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сегодня, 20:57

Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

В концовке первого тайма футболист упал на газон без сознания. На поле появились медики, которые начали делать игроку массаж сердца. После Эриксена унесли с поля на носилках, закрыв от камер. На данный момент состояние игрока стабилизовалось, он находится в больнице под присмотром врачей.

Фанаты на стадионе «Паркен» в Копенгагене поддержали футболиста. Болельщики сборной Финляндии кричали «Кристиан», а фанаты сборной Дании — «Эриксен».