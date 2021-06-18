Датский журналист: «Не понимаю, почему россияне не могут приехать на матч»

Журналист датского Kicker Мартин Давидсен высказался о недопуске болельщиков из России на матч с национальной командой Дании в Копенгагене на Евро-2020.

Я не знал об этих ограничениях для россиян. Как видите, жизнь здесь идёт своим чередом, как и до коронавируса. Где-то две недели назад сняли все ограничения, кроме одного – надо быть в маске в общественном транспорте. И всё. А ещё нам нужно постоянно сдавать тесты – каждые три дня. Это обязательно для всех граждан, но бесплатно. Кроме этого, у нас вакцинировано примерно 45% населения. Если бы не пандемия, мы бы заполнили стадион на 100%. Не очень понимаю, почему россияне не могут приехать, не знаю, почему правительство приняло такое решение. Лучше спросить у них.