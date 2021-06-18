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Датский журналист: «Не понимаю, почему россияне не могут приехать на матч»

18 июня 2021, 15:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 22:00 Не начался

Журналист датского Kicker Мартин Давидсен высказался о недопуске болельщиков из России на матч с национальной командой Дании в Копенгагене на Евро-2020.

Я не знал об этих ограничениях для россиян. Как видите, жизнь здесь идёт своим чередом, как и до коронавируса. Где-то две недели назад сняли все ограничения, кроме одного – надо быть в маске в общественном транспорте. И всё. А ещё нам нужно постоянно сдавать тесты – каждые три дня. Это обязательно для всех граждан, но бесплатно. Кроме этого, у нас вакцинировано примерно 45% населения. Если бы не пандемия, мы бы заполнили стадион на 100%. Не очень понимаю, почему россияне не могут приехать, не знаю, почему правительство приняло такое решение. Лучше спросить у них.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ МапС (раскрыть)
18 июня в 19:04
А я не думаю...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 июня в 18:36
МИД должен ответить.
альсато
альсато
18 июня в 18:23
дуру гонит журналюга!..да какой он журналист, если не хрена не очень понимает))))
МапС
МапС
18 июня в 18:14
Хреновый журналист, раз не в теме.
МапС
МапС ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
18 июня в 18:13
Думаю, что подавимся.
МапС
МапС
18 июня в 18:11
Зассали, епта!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
18 июня в 17:32
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 июня в 17:07
    Боятся что заразу занесем
    Gahi
    Gahi
    18 июня в 17:01
    Странное недоумение журналиста солидного издания которое в курсе всех дел происходящих в Датском королевстве. И с большим непониманием в ситуации с болельщиками из России которых не пустили на этот матч, отправлять с этим вопросом к своему правительству. Все прекрасно всё понимают, но от того что произошло и не пустили болельщиков,  становиться стыдно даже тем кто каждый день доказывает о своей независимости в каждой информации, не нашлось смелости признать это. Вот вам и права человека,  которое  обеспечивает защиту достоинства и свободу каждого отдельного человека. Удачи     
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    18 июня в 16:42
    Прожуём и выплюнем эту Данию! 100%!
    ОПС
    ОПС
    18 июня в 16:29
    А за это нужно дать ответ, желательно победой!
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 июня в 16:04
    Там знают, что это будет решающий матч.
    Ironigor
    Ironigor
    18 июня в 15:57
    Просто нужно один раз дать по шапке датской правящей элите , а то вот это гав гав уже надоедает .
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 июня в 15:35
    И нам нужно ограничивать.
    Q-J-G
    Q-J-G
    18 июня в 15:31
    «Не понимаю, почему россияне не могут приехать на матч»

    Потому что, россияне... Этот факт имеет решающее значение несмотря на то, что лишён здравого смысла, и вызывает удивление даже у датского журналиста...
    Печально всё это, эх, Европа....
    ProKop92
    ProKop92
    18 июня в 15:30
    Да было бы на кого ехать смотреть
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