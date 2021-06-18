Фан-зону Евро-2020 в Москве закрыли из-за коронавируса

1624003357

18 июня 2021, 11:02

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса.

С пятницы в столице ограничены зрелищные мероприятия до 1 тыс. людей.

Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть.

Напомним, что еще одна фан-зона для болельщиков есть в Самаре.