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Фан-зону Евро-2020 в Москве закрыли из-за коронавируса

18 июня 2021, 11:02

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса.

С пятницы в столице ограничены зрелищные мероприятия до 1 тыс. людей.

Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть.

Напомним, что еще одна фан-зона для болельщиков есть в Самаре.

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Источник: sobyanin.ru
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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 июня в 20:10
Собянин же уже несколько раз побеждал короновирус...
79n6qw6mntm7
79n6qw6mntm7
18 июня в 17:37
Самое главное,что метро работает)))) Клоуны тупые! Жалко их даже
Naherger
Naherger ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 июня в 15:06
Я бы перефразировал..."что за проклятье,этот Собянин"

На красной площади значит можно проводить фестиваль книг,а фан зону надо закрыть. Ещё и нашествие отменили,ироды
ProKop92
ProKop92
18 июня в 11:17
.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
18 июня в 11:12
Все равно же все умрем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июня в 11:09
Ну что за проклятье этот вирус!
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