Фан-зону Евро-2020 в Москве закрыли из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные карантинные меры в связи с пандемией коронавируса.
С пятницы в столице ограничены зрелищные мероприятия до 1 тыс. людей.
Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть.
Напомним, что еще одна фан-зона для болельщиков есть в Самаре.
На красной площади значит можно проводить фестиваль книг,а фан зону надо закрыть. Ещё и нашествие отменили,ироды
На красной площади значит можно проводить фестиваль книг,а фан зону надо закрыть. Ещё и нашествие отменили,ироды