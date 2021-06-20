Свищев — о словах игрока сборной Дании: «Это полное неуважение к России»

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал слова защитника сборной Дании , который выразил уверенность в победе над сборной России.

У Дании есть преимущество — они играют дома. Команда непростая: владеют большим территориальным преимуществом, да и играют довольно агрессивно. Лёгкой поездки в Копенгаген нам никто не обещает. От итогового результата с Даней зависит, сможет ли российская команда пройти в плей-офф Евро или нет. Для России, как и для Дании, это будет матч смерти.

Что касается самоуверенных высказываний датчан, пусть говорят, нет никаких проблем. Но стоит отметить, что это полное неуважение. Наши ещё не ответили, но важно не высказываться: важно делать. Наших ребят слова датских футболистов должны подхлестнуть. Они должны показать всё, на что способны, даже больше. Принципиально доказать, что Россия не только спортивная держава, но и футбольная страна.