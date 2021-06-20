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Свищев — о словах игрока сборной Дании: «Это полное неуважение к России»

вчера, 18:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания22:00 Не начался

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал слова защитника сборной Дании Янника Вестергора, который выразил уверенность в победе над сборной России.

У Дании есть преимущество — они играют дома. Команда непростая: владеют большим территориальным преимуществом, да и играют довольно агрессивно. Лёгкой поездки в Копенгаген нам никто не обещает. От итогового результата с Даней зависит, сможет ли российская команда пройти в плей-офф Евро или нет. Для России, как и для Дании, это будет матч смерти.

Что касается самоуверенных высказываний датчан, пусть говорят, нет никаких проблем. Но стоит отметить, что это полное неуважение. Наши ещё не ответили, но важно не высказываться: важно делать. Наших ребят слова датских футболистов должны подхлестнуть. Они должны показать всё, на что способны, даже больше. Принципиально доказать, что Россия не только спортивная держава, но и футбольная страна.

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galem72
galem72
вчера в 21:50
Нужно быть точнее к политике кремля: это всё заговор и происки гос'депа.
баск
баск
вчера в 19:39
Есть две категории горемык, которых объединяет одна общая черта- представители обеих категорий страшно беспокоятся о том, уважают ли их окружающие..
Это дворовые алкаши и безрукие бестолочи, ничего не умеющие в жизни.
В глубине души и те и другие отлично понимают, что уважать их не за что, вот оттого они и парятся..

Интересно, к какой из этих категорий относится Свищев.
Может к обеим?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:37
Не Свищев , а Комиссар прям....).
valt134
valt134
вчера в 19:31
Последнее предложение в пламенной речи Свищёва удивило и обескуражило... Депутат, однако. Наверняка, Единорос.
старина
старина
вчера в 19:25
Обычные слова.Реакция маловменяемая,типичная для протирателя штанов в госдуре.Когда поднимали пенсинный возраст,тот же свищев аплодировал стоя
Futurista
Futurista
вчера в 19:11
Тем хуже датчанам если проиграют...наказать бы их за борзость...да особо нечем...командочка то тоже посредственная...финнам проиграть это тоже надо суметь...
112910415
112910415
вчера в 18:43
это уже даже не смешно
очень официальные лица реагируют на слова футболиста ...
давайте уж посла Дании объявим персоной нон грата и выгоним в 24 часа !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:42
...Для России, как и для Дании, это будет матч смерти...

Для России-да...
Для Дании-нет...

Хотел бы ошибаться, но даже самый большой оптимист, будет пессимистом по итогу, по результату сборной России в матче с Данией...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:36
Нашим нужно ответить на поле.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:36
А какое это неуважение? Люди просто уверены в победе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:31
ДЗЮБПУЛ их не оставит без ответа !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:30
Скоро увидим наши доказательства.
ДСА
ДСА
вчера в 18:30
Кто-то себе слова в одно место засунет.
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