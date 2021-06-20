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Салихова – спортдиректору «Спартака» Попову: «Ты точно не вредитель?»

вчера, 09:34

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе спортивного директора Дмитрия Попова.

Как я могу верить спортивному директору, который с марта пытался «донести», что Ларссон не решает, его надо продавать за 12 этим летом, Мозеса вообще зачехлить и не выкупать у «Челси», а Джикию, капитана, не продлевать? Одной мне нужны были эти трое в составе.

Ты точно не вредитель? Федун меня услышал и переписал твой трансферный план.

Не забывай, Дима, тебя взяли в клуб привозить качественных бразильцев – таких, как Веллитон и Алекс. Соцсети – это вообще не твое. За каждым твоим действием теперь будут смотреть не только я, но и все болельщики.

Ранее Салихова рассказала, какой клуб пытался переманить Тедеско в феврале.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:09
Ждём объяснений от директора
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:14
Может, как раз её и не хватало в "Спартаке", чтобы прекратить бардак?
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
вчера в 16:17
Как же Федун мог тебя не услышать, если его микрофон был у тебя во рту?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:38
Попов, ответь на вопрос или уйди.
makkie
makkie
вчера в 13:04
Чёрт ногу сломит в спартаковском менеджменте.

Ощущение, что Федуну пофиг на междусобойчики и клубом он не управляет.
112910415
112910415
вчера в 11:44
Если отбросить детали и нюансы... Она просто-напросто права!
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 11:43, ред.
Зарема здесь права. Ещё в первый приход Попов наделал делов.
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:42
И Зарема заметив что Дима стал "не наш"
Шепнула Лене в ухо - "Возьми на карандаш!"
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:32, ред.
Тем временем, где-то в Башкортостане...
Gahi
Gahi
вчера в 11:27
В начале года спортивное издание включила Зарему Салихову в топ-50 влиятельных людей футбола России. И неудивительно, что Зарема прекрасно осведомлена всем тем что происходит в клубе и своими советами старается контролировать всё больше процессами внутри большого хозяйства. Хорошо это или плохо сейчас сказать очень сложно, но то что Зарема заставила многих в клубе считаться с её мнением это факт. И как долго сможет Зарема продолжать свою бурную деятельность в формирование новой философии клуба для которой нужно время, профессионалы и результаты, чтобы успеть к большому Юбилею. Удачи 
karnager
karnager
вчера в 11:21, ред.
Открою пилотку один раз, чтобы потом открывать рот много раз (с)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:17, ред.
"Как я могу вообще здесь кому-то верить" ???
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 10:38
Человек - работает, вредитель - тратит. (С)Зарема Салихова
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 10:36
Если насчёт Попова Зарема не врёт, то он точно вредитель.
Сп62
Сп62
вчера в 10:33
Дружеская критика никогда никому не мешала. Зарема молодец, при ней не расслабишься.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 10:27
Зарема, а ты где шлялась то два дня, на хате отстойной зависала чтоль? Два дня ни слуху не духу и тут попёрло как из унитаза!!!!!
d_fincher
d_fincher ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 10:26, ред.
это нам говорит фанат ЦСКа) иди ленту обнови, а то вдруг у вас тренер за ночь сменился.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:26
Причём если она возьмёт пару игроков, а у них не пойдёт игра, они к той же компании саботажников присоединятся)
ermak6848
ermak6848
вчера в 10:25
Оценка от Заремы достойна , сказанному
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:09
Воспаленный разум рисует картину - Зарема в ослпительно белом со спартаковским ромбиком на груди в окружении меркантильных ублюдков, подонков и негодяев.
альсато
альсато
вчера в 10:03
КОНЕЦ СПАРТАКУ!))))))....СПАСИБО ЗАРЕМА!)))))
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:02
Трансферы это политика
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 10:00
Люди в целом делятся на тех, которых Зарема успела оскорбить и которых нет.

Успела - заместитель председателя совета директоров "Спартака" ("о нем как о мёртвых, лучше промолчу")
- главный тренер сборной Черчесов
- главный тренер "Спартака" Руй Виктория
- спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов
Поц
Поц ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 09:59, ред.
Можешь начинать писать с большой буквы. Она в футболе разбирается не хуже Гинера. Все остальные дилетанты или коррупционеры.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:56
Ещё чуть-чуть усилий от заремы и смотришь стану имя её писать с заглавной буквы.
Брулин
Брулин
вчера в 09:55
Какой же лютый пипец в народной команде! Сделайте пресс-атташе Кафельникова и тогда шапито будет крутиться как бешенный пропеллер!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:55
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 09:53
    Осталось только на стадионе в центральном круге костерчик запалить, собрать мужичков вокруг него и чихвостить их в прямом эфире - типа лобное организовать.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:52
    Во что превращается знаменитый клуб страны....
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 09:51, ред.
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