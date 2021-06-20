Салихова – спортдиректору «Спартака» Попову: «Ты точно не вредитель?»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе спортивного директора Дмитрия Попова.
Как я могу верить спортивному директору, который с марта пытался «донести», что Ларссон не решает, его надо продавать за 12 этим летом, Мозеса вообще зачехлить и не выкупать у «Челси», а Джикию, капитана, не продлевать? Одной мне нужны были эти трое в составе.
Ты точно не вредитель? Федун меня услышал и переписал твой трансферный план.
Не забывай, Дима, тебя взяли в клуб привозить качественных бразильцев – таких, как Веллитон и Алекс. Соцсети – это вообще не твое. За каждым твоим действием теперь будут смотреть не только я, но и все болельщики.
Ранее Салихова рассказала, какой клуб пытался переманить Тедеско в феврале.
Ощущение, что Федуну пофиг на междусобойчики и клубом он не управляет.
Ощущение, что Федуну пофиг на междусобойчики и клубом он не управляет.
Шепнула Лене в ухо - "Возьми на карандаш!"
Шепнула Лене в ухо - "Возьми на карандаш!"
Успела - заместитель председателя совета директоров "Спартака" ("о нем как о мёртвых, лучше промолчу")
- главный тренер сборной Черчесов
- главный тренер "Спартака" Руй Виктория
- спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов
Успела - заместитель председателя совета директоров "Спартака" ("о нем как о мёртвых, лучше промолчу")
- главный тренер сборной Черчесов
- главный тренер "Спартака" Руй Виктория
- спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов