Салихова – спортдиректору «Спартака» Попову: «Ты точно не вредитель?»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе спортивного директора Дмитрия Попова.

Как я могу верить спортивному директору, который с марта пытался «донести», что Ларссон не решает, его надо продавать за 12 этим летом, Мозеса вообще зачехлить и не выкупать у «Челси», а Джикию, капитана, не продлевать? Одной мне нужны были эти трое в составе.

Ты точно не вредитель? Федун меня услышал и переписал твой трансферный план.

Не забывай, Дима, тебя взяли в клуб привозить качественных бразильцев – таких, как Веллитон и Алекс. Соцсети – это вообще не твое. За каждым твоим действием теперь будут смотреть не только я, но и все болельщики.