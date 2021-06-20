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Сёмин о матче РФ – Украина на Евро: «Почему бы и нет? Футбол объединяет»

вчера, 11:23

Экс-наставник «Локомотива» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин хочет, чтобы на Евро-2020 встретились команды России и Украины.

Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей.

Может, с помощью такого матча отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли.

Россия и Украина теоретически могут встретиться в плей-офф турнира.

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Все комментарии
sash71
sash71
вчера в 23:14
Такой матч конечно может состояться но только в кибер пространстве ))
valt134
valt134
вчера в 19:46
Посмотрев первые 2 матча на Евро в исполнении сборных России и Украины, пришёл к выводу-быть нам битыми. Никакой, даже трижды «деревянный» Дзюба нам не поможет. Украина выглядит более, чем достойно. Надо смотреть Правде в глаза и быть адекватами.
Знатог
Знатог
вчера в 19:37
Разопьём бутылку мира! Раскурим встречный план!
bonek
bonek
вчера в 19:30
Не дай бог что бы Украина с Россией играла
.
Palex
Palex ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:08
Кулаки сжаты у политиков и у тех, кого зомбировал телеящик. Только из-за этого и была бы нервозность у этого матча. Теже Ракицкий и Тимощук, прекрасно чувсвуют себя в России, да и тренер хохлов Шевченко, ни одного плохого слова не сказал о России, а о Союзном времени,вообще вспоминает с теплотой и любовью.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 18:31
дело даже не в командах, а фонатах, кто не скачет... боюсь после игр будут провокациии :(
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:10
Придётся на поле выводить военных 😂😁🤣
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:01
Ред Булл окрыляет, а футбол объединяет???
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
вчера в 16:29, ред.
nikoladolgov 88 / 667сегодня в 12:32
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А я помню 1983 год ст. Динамо. ЦСКА - Динамо Киев. На 10 минуте по стадионе объявляют: "на матче присутствует президент ФИФА Жоао Авеланж". К этому времени Динамо ведёт 0:1. Итоговый счёт 4:1 в пользу ЦСКА!!!
juvenale
juvenale
вчера в 16:24
Палыч водка объединяет
Поц
Поц
вчера в 16:24, ред.
Слишком много негатива в таком матче. Лучший матч с украинцами это отсутствие такого матча.
ProKop92
ProKop92 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 16:13
Для этого мною было написано " и т.д."
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ProKop92 (раскрыть)
вчера в 15:59
А почему именно Соловьевы а не Гордоны, Фарионы и Шустеры с Ганапольскими?!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:40
К чему эти разговоры.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 15:17
Ну да...особенно оживленно будет на трибунах...
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 15:04
Как говорится, все эти срачи и негатив для простолюдинов. Элита вполне себе дружит друг с другом-хоть спортивная, хоть политическая, хоть экономическая.
112910415
112910415
вчера в 14:46
и шансов нет на такой матч
и никого бы он не объединил, однозначно (
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:16
Едва ли Украина и Россия когда-нибудь вернется к нормальным отношениям. Да и нормальных отношений не было никогда.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:36
Странный Семин какой то, а что Россия уже вышла из группы ?
Или Украина нас там дожидается ?
pomor45
pomor45
вчера в 13:03
Лицемерит с оглядкой на тех друзей.
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 12:44
Уж точно не на этом Евро)
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 12:44
Комментарий "25процентный клоун" в 12:33 достоин рубрики народный обозреватель.)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:35, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:33
      bublikyo
      bublikyo ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 12:33
      Давай уж сразу Торпедо Черноморец
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 12:32
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 12:29
        Я только За, но ещё хочу следующую весну чтобы украсил полуфинал ЛЧ Спартак Москва Динамо Киев
        Futurista
        Futurista
        вчера в 12:22
        Для такого матча пивом не обойтись ...придется во Львове горилку бесплатно разливать)...
        lotsman
        lotsman
        вчера в 12:15
        Матч может сблизить людей, но не политиков.
        particular
        particular
        вчера в 12:13
        Футбол может и объединяет... Но этот матч стал бы отражением всего негатива, который только можно вспомнить со времён царя Гороха... Причём для наших игроков этот поединок не стал бы чем-то сверхответственным (как, впрочем и все остальные), как для наших соседей...
        Рано ещё становится лицом к лицу, пока в карманах сжатые кулаки...
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