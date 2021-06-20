Сёмин о матче РФ – Украина на Евро: «Почему бы и нет? Футбол объединяет»

Экс-наставник «Локомотива» и киевского «Динамо» хочет, чтобы на Евро-2020 встретились команды России и Украины.

Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей.

Может, с помощью такого матча отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли.