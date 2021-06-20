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Сафонов — о дебюте на Евро: «Улыбка не сходила с лица»

вчера, 12:58
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой дебют на Евро.

Если честно, были подозрения, что я сыграю, еще накануне матча. Поэтому, когда мне это подтвердили, большого удивления уже не было.

Хорошо, что мне сообщили об этом не за пару часов до начала матча, а раньше. У меня было время подготовиться психологически и физически.

Что я испытывал в тот момент? Был счастлив, улыбка не сходила с лица. Ведь у меня была такая цель – сыграть на Евро.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в матче Евро-2020 со сборной Финляндии (1:0) ворота национальной команды защищал Сафонов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:33
завтра нужна твоя улыбка !
СSКА
СSКА
вчера в 17:55
С новорождённой тебя Матвей, надеемся на удачный результат с Данией )))
berda2003
berda2003
вчера в 16:01
глупый - повезло на 3-й минуте - иначе рыдал бы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:35
Хороший матч в статистику!
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:40
Наращивай мастерство....удачи!
Cat01
Cat01
вчера в 14:30
Мы рады за него
drug01
drug01
вчера в 14:29
Он самый счастливый игрок
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:08
Только пожалуйста не подведи в игре с Данией !!! Удачи тебе Матвей !!!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
вчера в 13:55
Мотя, как минимум фартовый. Не выигрывали на евро с 2012 года!( И тут первый официальный матч, и на! Победа!)
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:50
Лишь бы на матч с Данией поставили не тебя...А то накидают датчане нашим полную аваську, произойдет у тебя по молодости психологический срыв и тогда долго будешь ходить и всем улыбаться
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 13:11
Сафонова нужно было ставить в ворота сборной, сразу после ЧМ18 . сейчас был бы уже обтесавшийся вратарь. но у черчесова вечно что то замыкает. черчесов это враг нашего футбола.
shlomo
shlomo
вчера в 13:05
Удачи тебе Матвей!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:04
А с Данией Дюпин?
ProKop92
ProKop92
вчера в 13:02
Все будем улыбаться... После матча с Данией
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