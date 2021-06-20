Сафонов — о дебюте на Евро: «Улыбка не сходила с лица»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой дебют на Евро.
Если честно, были подозрения, что я сыграю, еще накануне матча. Поэтому, когда мне это подтвердили, большого удивления уже не было.
Хорошо, что мне сообщили об этом не за пару часов до начала матча, а раньше. У меня было время подготовиться психологически и физически.
Что я испытывал в тот момент? Был счастлив, улыбка не сходила с лица. Ведь у меня была такая цель – сыграть на Евро.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в матче Евро-2020 со сборной Финляндии (1:0) ворота национальной команды защищал Сафонов.