Сафонов — о дебюте на Евро: «Улыбка не сходила с лица»

Голкипер «Краснодара» прокомментировал свой дебют на Евро.

Если честно, были подозрения, что я сыграю, еще накануне матча. Поэтому, когда мне это подтвердили, большого удивления уже не было.

Хорошо, что мне сообщили об этом не за пару часов до начала матча, а раньше. У меня было время подготовиться психологически и физически.

Что я испытывал в тот момент? Был счастлив, улыбка не сходила с лица. Ведь у меня была такая цель – сыграть на Евро.