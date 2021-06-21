Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную России

Сборная России встречается с командой Дании в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
На 70-й минуте Артём Дзюба реализовал пенальти.
Благодаря этому голу Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. У обоих бомбардиров по 30 мячей.
Также в этом матче Миккел Дамсгорд стал самым молодым автором гола сборной Дании на Евро.
Всё испортил косяк Зобнина, датчане расслабились, а потом и кураж поймали. Так может нужно было спартача носом в газон тыкать, а не Дзюбу гнобить? Выпустили Соболева -ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Ну и раз ты Зенит приплёл, так и я спрошу. Кто такой этот упрямый Стасик, которому ничего не доказать - спартач. А там кто его назначил, какие люди, другой вопрос.
Только большинству удобно всё свалить на Газпром и питерских, хотя доля правды в этом есть. Но малая доля...
Всё испортил косяк Зобнина, датчане расслабились, а потом и кураж поймали. Так может нужно было спартача носом в газон тыкать, а не Дзюбу гнобить? Выпустили Соболева -ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Ну и раз ты Зенит приплёл, так и я спрошу. Кто такой этот упрямый Стасик, которому ничего не доказать - спартач. А там кто его назначил, какие люди, другой вопрос.
Только большинству удобно всё свалить на Газпром и питерских, хотя доля правды в этом есть. Но малая доля...
Ничего, что весь групповой этап Артем был мертвый в принципе? И это основной нападающий сборной.
Если бы не Миранчук, с датчанами можно было бы вообще уже не выходить на матч.
А то, что Дзюба кое-как забил с левого пенальти - это великий подвиг конечно. Вот только с точки бить особого ума не нужно, Артемка просто без гола уезжать не хотел, вот и все, а тут судья считай халяву подогнал.
Вообще, сегодня передали привет многим. И газпрому в частности, чинуши которого рулят в РФС и РПЛ, и которые поддерживают усатого.
Что твой Зенит - команда для внутреннего пользования и не более того.
Что сборная - победительница Сан Марин и только.
В кабинетах сидят газпромовские Дюковы, а на поле бегают Дзюбы. А результат - нулевой.
Всех собак вешать не газпром, в данной ситуации, я не собираюсь, но надеюсь, что ты верно уловил параллели.
Ничего, что весь групповой этап Артем был мертвый в принципе? И это основной нападающий сборной.
Если бы не Миранчук, с датчанами можно было бы вообще уже не выходить на матч.
А то, что Дзюба кое-как забил с левого пенальти - это великий подвиг конечно. Вот только с точки бить особого ума не нужно, Артемка просто без гола уезжать не хотел, вот и все, а тут судья считай халяву подогнал.
Вообще, сегодня передали привет многим. И газпрому в частности, чинуши которого рулят в РФС и РПЛ, и которые поддерживают усатого.
Что твой Зенит - команда для внутреннего пользования и не более того.
Что сборная - победительница Сан Марин и только.
В кабинетах сидят газпромовские Дюковы, а на поле бегают Дзюбы. А результат - нулевой.
Всех собак вешать не газпром, в данной ситуации, я не собираюсь, но надеюсь, что ты верно уловил параллели.
А Зобнин не виноват, когда отдавал с центра поля мяч Сафонову? И это при счёте 0-1, когда забивать нужно было. Наверно, он пригласил кипера в атаку, шобы не скучал.
И 2-0 уже раскрепостил датчан, и гола Дзюбы не хватало для ничьей.
Сборную и тренера надо разгонять, но не надо делать крайним Дзюбу. Свою работу он сегодня сделал...
А Зобнин не виноват, когда отдавал с центра поля мяч Сафонову? И это при счёте 0-1, когда забивать нужно было. Наверно, он пригласил кипера в атаку, шобы не скучал.
И 2-0 уже раскрепостил датчан, и гола Дзюбы не хватало для ничьей.
Сборную и тренера надо разгонять, но не надо делать крайним Дзюбу. Свою работу он сегодня сделал...
с**а, и это полено получает больше чем абсолютно любой игрок играющий в чемпионате Бельгии, к примеру)))
е***ть инвалидам с лимитом повезло))
с**а, и это полено получает больше чем абсолютно любой игрок играющий в чемпионате Бельгии, к примеру)))
е***ть инвалидам с лимитом повезло))