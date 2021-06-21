Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную России

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вчера, 23:42

Сборная России встречается с командой Дании в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

На 70-й минуте реализовал пенальти.

Благодаря этому голу Дзюба повторил рекорд по голам за сборную России. У обоих бомбардиров по 30 мячей.

Также в этом матче Миккел Дамсгорд стал самым молодым автором гола сборной Дании на Евро.