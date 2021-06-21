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Дзюба повторил рекорд Кержакова по голам за сборную России

вчера, 23:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная России встречается с командой Дании в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

На 70-й минуте Артём Дзюба реализовал пенальти.

Благодаря этому голу Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова по голам за сборную России. У обоих бомбардиров по 30 мячей.

Также в этом матче Миккел Дамсгорд стал самым молодым автором гола сборной Дании на Евро.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
сегодня в 08:34
Вовсе я его не оправдываю. Почитай мои вчерашние комменты, я вообще предлагал вариант с Дзюбой на лавочке. Но именно в этом матче он не виноват. И играли почти хорошо, датчане не такие резвые были, как в предыдущих матчах.
Всё испортил косяк Зобнина, датчане расслабились, а потом и кураж поймали. Так может нужно было спартача носом в газон тыкать, а не Дзюбу гнобить? Выпустили Соболева -ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Ну и раз ты Зенит приплёл, так и я спрошу. Кто такой этот упрямый Стасик, которому ничего не доказать - спартач. А там кто его назначил, какие люди, другой вопрос.
Только большинству удобно всё свалить на Газпром и питерских, хотя доля правды в этом есть. Но малая доля...
112910415
112910415
сегодня в 05:57
да это второй Роналду !
Землянин
Землянин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 02:47
Они хотя бы посмотрели перед матчем, как Дзюба пенальти бьёт, в чемпионате уже раскусили его манеру. Как вабще они готовились, вроде уровень соревнований серьёзный
Землянин
Землянин
сегодня в 02:36
2 пенальти ста 🎃
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:30, ред.
Мне так нравится, как ты оправдываешь Дзюбу - ведь он ваш, зенитовский.

Ничего, что весь групповой этап Артем был мертвый в принципе? И это основной нападающий сборной.
Если бы не Миранчук, с датчанами можно было бы вообще уже не выходить на матч.

А то, что Дзюба кое-как забил с левого пенальти - это великий подвиг конечно. Вот только с точки бить особого ума не нужно, Артемка просто без гола уезжать не хотел, вот и все, а тут судья считай халяву подогнал.

Вообще, сегодня передали привет многим. И газпрому в частности, чинуши которого рулят в РФС и РПЛ, и которые поддерживают усатого.

Что твой Зенит - команда для внутреннего пользования и не более того.
Что сборная - победительница Сан Марин и только.

В кабинетах сидят газпромовские Дюковы, а на поле бегают Дзюбы. А результат - нулевой.

Всех собак вешать не газпром, в данной ситуации, я не собираюсь, но надеюсь, что ты верно уловил параллели.
d1metras
d1metras
сегодня в 01:09
Пусть этот рукоблуд в одно место себе свой рекорд засунет.
протон1
протон1
сегодня в 00:56
как же надоели эти позорные рекорды. то кержаковина. то этого. помню керж. не мог забить и все говорили кержаковить.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 00:41
Абсолютно точно.
Q-J-G
Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Если бы не завалился, он бы в него попал 100%.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:35
Дзюланд пенку пробил хреновенько , Шмейхель рано завалился, а то бы достал, чуть не хватило.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:20
Почему все хаят Дзюбу, забившего единственный гол нашей сборной?
А Зобнин не виноват, когда отдавал с центра поля мяч Сафонову? И это при счёте 0-1, когда забивать нужно было. Наверно, он пригласил кипера в атаку, шобы не скучал.
И 2-0 уже раскрепостил датчан, и гола Дзюбы не хватало для ничьей.
Сборную и тренера надо разгонять, но не надо делать крайним Дзюбу. Свою работу он сегодня сделал...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Накачка перед матчем от Матч ТВ (сейчас вообще отлично заходит):
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:13
Мляяя! Можно было хоть щас про это уЁ не писать(((
Аксинья
Аксинья
сегодня в 00:02
Надеюсь это последняя игра Дзюбы за сборную...
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:01, ред.
не грех и костюм дедпула одеть, и порукоблудить)))
с**а, и это полено получает больше чем абсолютно любой игрок играющий в чемпионате Бельгии, к примеру)))
е***ть инвалидам с лимитом повезло))
Jack White
Jack White
вчера в 23:58
Что же, главную свою задачу сборная Черчесова выполнила — капитан-онанист забил на Евро. Аплодисменты, бл@$!
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 23:54
Есть еще один рекорд!
RomzesRZN
RomzesRZN
вчера в 23:54
Поздравим Артема с великим достижением! Оставьте у руля сборной Стаса и Дзюба ещё не один Лихтенштейн покорит))
Elliada
Elliada
вчера в 23:54
Завтра Дзюба скажет, что он похож на Роналду. Оба установили рекорд, оба пропустили 4 мяча
дурман
дурман
вчера в 23:53
А правительство подготовила ЗМС или хотя бы з..сь?
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