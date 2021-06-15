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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро

15 июня 2021, 21:07
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 (3:0).

Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду забил второй и третий голы своей команды.

На 87-й минуте он реализовал пенальти, а в добавленное время забил после передачи Рафаэля Силвы.

Это 10-й и 11-й голы форварда на чемпионатах Европы. Он стал первым футболистом, достигшим этой отметки.

До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, забившим на Евро девять мячей.

Также Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ David Young (раскрыть)
16 июня в 14:54
Согласен.Я понимаю еще,когда школьники м/у собой спорят.Но когда взрослые дяди так делают,это такая дичь.
David Young
David Young ответ Евгений Быстров (раскрыть)
16 июня в 14:46
Это продолжается уже много лет, к сожалению. Особенно мне не нравятся грубые, беспочвенные, несправедливые, оценки и мнения о Роналду и Месси. Лучше просто игнорировать такие вещи, а то толку от бесед с людьми имеющих негативные взгляды по отношению к одному из них или обоим редко бывают действительно конструктивными. Ещё хуже когда у всех ведущих разговор такого рода мнения.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
16 июня в 14:42, ред.
Как же вы надоели уже спорить насчет того кто лучше Рон или Месси.ЗАПОМНИТЕ!Оба крутые футболисты!!!
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
16 июня в 12:47, ред.
Сути не меняет (и кого "вашего"? лично у меня кумир другой Роналдо).
Сначала зачем-то сами пишете, что просто выдумывают про Месси и то, что он сильным почти и не забивает со штрафных (причем я не в качестве позора это называл. лишь как разрушение мифа у невероятных штрафных. у Роналду тоже почти все слабым командам. как и у всех. сейчас топовые вратари слишком хорошо играют).
Начинаете перечислять команды сильные, назвав только Реал и Ливерпуль (да и то, с Реалом мимо. Я написал ведь, что в начале Месси еще забивал сильным. а Реалу он очень давно забивал со штрафного)
А затем просто переводите тему на других игроков.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
16 июня в 12:26
Не на других игроков, а на вашего идола, прямого конкурента Месси.
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
16 июня в 10:49
Ай как мило. А теперь просто стрелки на других игроков перевели, о которых даже речи не шло
Dobermаn
Dobermаn
16 июня в 08:40
Пока гомик тужится с Чили, проигрывает финалы и бросает регулярно сборную,Роналду ставит рекорды и выигрывает трофеи.’ Просто велик!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
16 июня в 07:23
А сливочных куда дел? Атлетико? Криш 95% своих голов отгрузил слабым клубам и откровенно слабым сборным!
На 5 ЧЕ забил 11? Когда кто-то на одном забивает 9!
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон1 (раскрыть)
16 июня в 07:19
Конечно сомневаюсь! С кем бы не сфоткался называет братом)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
16 июня в 07:17
Поздравляю с заслуженным рекордом. Надеюсь скоро побьет рекорд Даи и по играм за сборную.
протон1
протон1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
16 июня в 00:55
ты сомневаешься в этом? они друг друга братьями называли) конечно они дружат
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
16 июня в 00:52
Ох, господи. Т.е. вы упрекнули, что я выдумал про голы слабым. И сами же не перечислили никого. Один Ливерпуль назвали. Ну вот, не буду голословным
Agamaga........
Agamaga........ ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
16 июня в 00:48
По мнению его агента ДА, который вручил титул лучшего игрока 21 века ЗАРАНЕЕ))
Agamaga........
Agamaga........ ответ протон1 (раскрыть)
16 июня в 00:46
После пару встреч становятся кентами?)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
16 июня в 00:43
Что только не скажут любители португальца про Месси.
Он в прошлом сезоне забивал со штрафных как криш с пенальти.
"Почти не забивал сильным" - ну типа сливочным, Ливерпулю и вообще за сборную тоже не забивал.
протон1
протон1
15 июня в 23:44
хабиб тоже его говорят поздравил. они ведь кенты
A.S.A
A.S.A
15 июня в 23:27
Сегодня Рон провел один матч, и установил 3 рекорда ЧЕ...
1 забил больше всех голов
2 первый игрок который сыграл на 5-ти ЧЕ
3 самый возрастной автор дубля на ЧЕ
Что тут еще можно добавить?! Мастер!👏💪
Сегодня прям день Криша!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Baggio R. (раскрыть)
15 июня в 22:57
Тоже верно)
Baggio R.
Baggio R. ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
15 июня в 22:56
Ноги бы ему переломали в то время, а не 15 голов, тогда грязно играли.
Gelious
Gelious ответ faneng (раскрыть)
15 июня в 22:51
Это все миф. Месси просто позже форму потерял в силу возраста. У него там тоже плохо со штрафными. Я уж молчу о том, что Мессм практически никогда не забивал сильным соперникам со штрафных, лишь в начале
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
15 июня в 22:50
да
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
15 июня в 22:50
Этот человек воплощает собой эталон профессионального спортсмена
Gelious
Gelious
15 июня в 22:49
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА ответ Estiva (раскрыть)
    15 июня в 22:49
    Во времена Платини Роналду 15 бы отгрузил
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответ Estiva (раскрыть)
    15 июня в 22:25
    Платини сыграл только на одном Евро?
    Estiva
    Estiva
    15 июня в 22:23
    Платини на одном ЕВРО 9 мячей забил, у Роналду столько же было после четырёх... При том, что Платини был полузащитником... Вот это достижение
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST
    15 июня в 22:22
    Лучший игрок в истории футбола!:)
    Брулин
    Брулин
    15 июня в 22:20
    Команда, безусловно, помогла, но второй гол был забит мастерски. Криш всё ещё в порядке
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 июня в 22:13
    Ну пускай с пенальти забивает - а кто с них не забивает и Месси и Левандовский и даже, не к ночи будет помянут, свет очей наших Артемий Дедпулович Дзюба. Ясно, что личность в футболе неординарная и надолго войдет в историю:
    морозз
    морозз
    15 июня в 21:56
    Роналду при жизни стал легендой, таких единицы!
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