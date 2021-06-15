Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро

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15 июня 2021, 21:07

Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 (3:0).

Нападающий португальской сборной забил второй и третий голы своей команды.

На 87-й минуте он реализовал пенальти, а в добавленное время забил после передачи Рафаэля Силвы.

Это 10-й и 11-й голы форварда на чемпионатах Европы. Он стал первым футболистом, достигшим этой отметки.

До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, забившим на Евро девять мячей.

Также Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы.