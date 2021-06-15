Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро

Сборная Португалии разгромила команду Венгрии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 (3:0).
Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду забил второй и третий голы своей команды.
На 87-й минуте он реализовал пенальти, а в добавленное время забил после передачи Рафаэля Силвы.
Это 10-й и 11-й голы форварда на чемпионатах Европы. Он стал первым футболистом, достигшим этой отметки.
До сегодняшнего матча Роналду делил рекорд с Мишелем Платини, забившим на Евро девять мячей.
Также Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы.
Сначала зачем-то сами пишете, что просто выдумывают про Месси и то, что он сильным почти и не забивает со штрафных (причем я не в качестве позора это называл. лишь как разрушение мифа у невероятных штрафных. у Роналду тоже почти все слабым командам. как и у всех. сейчас топовые вратари слишком хорошо играют).
Начинаете перечислять команды сильные, назвав только Реал и Ливерпуль (да и то, с Реалом мимо. Я написал ведь, что в начале Месси еще забивал сильным. а Реалу он очень давно забивал со штрафного)
А затем просто переводите тему на других игроков.
Сначала зачем-то сами пишете, что просто выдумывают про Месси и то, что он сильным почти и не забивает со штрафных (причем я не в качестве позора это называл. лишь как разрушение мифа у невероятных штрафных. у Роналду тоже почти все слабым командам. как и у всех. сейчас топовые вратари слишком хорошо играют).
Начинаете перечислять команды сильные, назвав только Реал и Ливерпуль (да и то, с Реалом мимо. Я написал ведь, что в начале Месси еще забивал сильным. а Реалу он очень давно забивал со штрафного)
А затем просто переводите тему на других игроков.
На 5 ЧЕ забил 11? Когда кто-то на одном забивает 9!
На 5 ЧЕ забил 11? Когда кто-то на одном забивает 9!
Он в прошлом сезоне забивал со штрафных как криш с пенальти.
"Почти не забивал сильным" - ну типа сливочным, Ливерпулю и вообще за сборную тоже не забивал.
Он в прошлом сезоне забивал со штрафных как криш с пенальти.
"Почти не забивал сильным" - ну типа сливочным, Ливерпулю и вообще за сборную тоже не забивал.
1 забил больше всех голов
2 первый игрок который сыграл на 5-ти ЧЕ
3 самый возрастной автор дубля на ЧЕ
Что тут еще можно добавить?! Мастер!👏💪
Сегодня прям день Криша!
1 забил больше всех голов
2 первый игрок который сыграл на 5-ти ЧЕ
3 самый возрастной автор дубля на ЧЕ
Что тут еще можно добавить?! Мастер!👏💪
Сегодня прям день Криша!