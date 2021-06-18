Стекеленбург старше Гравенберга на 19 лет. Они установили рекорд Евро

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18 июня 2021, 01:19

Вратарь и полузащитник помогли сборной Нидерландов одержать победу над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 и установили рекорд чемпионатов Европы.

Голкипер «Аякса» (38 лет и 268 дней) старше своего одноклубника и партнёра по национальной команде (19 лет и 32 дня) на 19 лет и 236 дней. Это самая большая разница в возрасте между двумя игроками одной сборной, вышедшими на поле в матче ЧЕ .

Ранее Стекеленбург побил рекорд Эдвина ван дер Сара.