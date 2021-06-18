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Стекеленбург старше Гравенберга на 19 лет. Они установили рекорд Евро

18 июня 2021, 01:19
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 0Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Вратарь Мартен Стекеленбург и полузащитник Райан Гравенберг помогли сборной Нидерландов одержать победу над Австрией (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 и установили рекорд чемпионатов Европы.

Голкипер «Аякса» (38 лет и 268 дней) старше своего одноклубника и партнёра по национальной команде (19 лет и 32 дня) на 19 лет и 236 дней. Это самая большая разница в возрасте между двумя игроками одной сборной, вышедшими на поле в матче ЧЕ.

Ранее Стекеленбург побил рекорд Эдвина ван дер Сара.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
18 июня в 08:03
Интересный рекорд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июня в 01:57
Обычно у кипера футбольный век долог...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июня в 01:46
Mangur
Mangur
18 июня в 01:25
Статистика. Любопытная вещь
Ice van Reed
Ice van Reed
18 июня в 01:23
Уж лучше Силлессена! Крул, чисто на пенках хорош!!!
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