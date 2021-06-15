Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро

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15 июня 2021, 21:48

Форвард сборной Португалии забил два гола национальной команде Венгрии в матче Евро-2020 (3:0).

Роналду стал самым возрастным футболистом, забившим не менее двух мячей на чемпионате Европы (36 лет и 130 дней).

Таким образом, Криштиану превзошел достижение , который оформил дубль в ворота Швеции на Евро-2012 в возрасте 35 лет и 256 дней.

Также Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы.