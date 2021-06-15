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Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро

15 июня 2021, 21:48
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола национальной команде Венгрии в матче Евро-2020 (3:0).

Роналду стал самым возрастным футболистом, забившим не менее двух мячей на чемпионате Европы (36 лет и 130 дней).

Таким образом, Криштиану превзошел достижение Андрея Шевченко, который оформил дубль в ворота Швеции на Евро-2012 в возрасте 35 лет и 256 дней.

Также Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
16 июня в 01:17
Главное чтоб не обладателем 50а.
Dobermаn
Dobermаn
15 июня в 23:32
А какие там рекорды у гнома в аналогичном чемпионату европы в кубке америки? 0 трофеев, два финала проиграл Чили,что там еще.
feris1
feris1
15 июня в 23:28
Думаю,что Рон ещё побьёт не один мировой и европейский рекорд!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июня в 22:17
Ну Месси он здесь точно уделал:
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 21:58
19:12 Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы

21:07 Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро.

21:48 Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро.

1 матч - 3 рекорда. В этом весь КР, великий покоритель рекордов...
beefs
beefs
15 июня в 21:51
Рон все устанавливает рекорды...
Ironigor
Ironigor
15 июня в 21:51, ред.
Какие его годы, ещё успеет натворить многое !!! Удачи тебе Рон и новых рекордов !!!
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