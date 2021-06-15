Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола национальной команде Венгрии в матче Евро-2020 (3:0).
Роналду стал самым возрастным футболистом, забившим не менее двух мячей на чемпионате Европы (36 лет и 130 дней).
Таким образом, Криштиану превзошел достижение Андрея Шевченко, который оформил дубль в ворота Швеции на Евро-2012 в возрасте 35 лет и 256 дней.
Также Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на 5 чемпионатах Европы.
21:07 Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро.
21:48 Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро.
1 матч - 3 рекорда. В этом весь КР, великий покоритель рекордов...
21:07 Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро.
21:48 Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро.
1 матч - 3 рекорда. В этом весь КР, великий покоритель рекордов...