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Чилуэлл и Маунт могут пропустить 1/8 финала Евро. Оба игрока изолированы

сегодня, 13:26

Пресс-служба сборной Англии подтвердила, что защитник Бенжамин Чилуэлл и полузащитник Мэйсон Маунт будут изолированы до 28 июня включительно.

Оба игрока контактировали с футболистом сборной Шотландии и своим одноклубником по «Челси» Билли Гилмором, который заразился коронавирусом. 18 июня Англия и Шотландия встречались в матче Евро-2020 (0:0).

Чилуэлл и Маунт будут недоступны на матч 1/8 финала чемпионата Европы, если Англия займет второе место в группе, но смогут сыграть в 1/8 финала, если Англия финиширует первой.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 14:42
Дата проведения,видимо.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:31
Как связано окончание изоляции с местом в группе?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:31
Печально,здоровья парняс!
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