Чилуэлл и Маунт могут пропустить 1/8 финала Евро. Оба игрока изолированы

1624357567

сегодня, 13:26

Пресс-служба сборной Англии подтвердила, что защитник и полузащитник будут изолированы до 28 июня включительно.

Оба игрока контактировали с футболистом сборной Шотландии и своим одноклубником по «Челси» Билли Гилмором, который заразился коронавирусом. 18 июня Англия и Шотландия встречались в матче Евро-2020 (0:0).

Чилуэлл и Маунт будут недоступны на матч 1/8 финала чемпионата Европы, если Англия займет второе место в группе, но смогут сыграть в 1/8 финала, если Англия финиширует первой.