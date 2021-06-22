Чилуэлл и Маунт могут пропустить 1/8 финала Евро. Оба игрока изолированы

Пресс-служба сборной Англии подтвердила, что защитник Бенжамин Чилуэлл и полузащитник Мэйсон Маунт будут изолированы до 28 июня включительно.
Оба игрока контактировали с футболистом сборной Шотландии и своим одноклубником по «Челси» Билли Гилмором, который заразился коронавирусом. 18 июня Англия и Шотландия встречались в матче Евро-2020 (0:0).
Чилуэлл и Маунт будут недоступны на матч 1/8 финала чемпионата Европы, если Англия займет второе место в группе, но смогут сыграть в 1/8 финала, если Англия финиширует первой.