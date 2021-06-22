«Рубин» предоставит 10 дней отдыха Макарову и Дюпину после Евро

Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров, находившиеся в заявке сборной России на чемпионате Европы, получат от «Рубина» 10 дней отдыха.
«Им будет предоставлен 10-дневный отдых», — сообщили в пресс-службе казанского клуба.
Дюпин и Макаров не провели ни одного матча на турнире.
Сборная России в понедельник уступила команде Дании (1:4) в последнем матче группового этапа Евро-2020 и не вышла в плей-офф.
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