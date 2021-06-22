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«Рубин» предоставит 10 дней отдыха Макарову и Дюпину после Евро

вчера, 21:09

Вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров, находившиеся в заявке сборной России на чемпионате Европы, получат от «Рубина» 10 дней отдыха.

«Им будет предоставлен 10-дневный отдых», — сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Дюпин и Макаров не провели ни одного матча на турнире.

Сборная России в понедельник уступила команде Дании (1:4) в последнем матче группового этапа Евро-2020 и не вышла в плей-офф.

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ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:07
И бесплатно к психиатру записать , ребята с Дзюбой общались , а это вредно для здоровья !)
Сп62
Сп62
вчера в 21:51
Их надо на восстановление к психологу, после Черчесова.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:38
Жаль ни того, ни другого твердолобый болван не попробовал на поле. Что Дюпин №1 из троицы вратарей для меня вообще было очевидно, а такого дриблинга, как у Макарова, в сборной нет ни у кого. Но, видимо у Черчесова слово дриблинг, ассоциируется со словом предательство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:33
Дак они на Евро посмотреть бесплатно съездили, руссо туристо.
Правда, для них на Мальдивы-Канары не скатаешься - отпуск испорчен.
Надо догоняться ребятишкам, восстановить нервные клетки...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:28
Дюпин больше всех устал
Cat01
Cat01
вчера в 21:17
После такой работы....
drug01
drug01
вчера в 21:16
Слишком сильно устали
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