«Рубин» предоставит 10 дней отдыха Макарову и Дюпину после Евро

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вчера, 21:09

Вратарь и полузащитник , находившиеся в заявке сборной России на чемпионате Европы, получат от «Рубина» 10 дней отдыха.

«Им будет предоставлен 10-дневный отдых», — сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Дюпин и Макаров не провели ни одного матча на турнире.

Сборная России в понедельник уступила команде Дании (1:4) в последнем матче группового этапа Евро-2020 и не вышла в плей-офф.